País jeannette jara

Denuncian a Jeannette Jara ante el Servel por presunta campaña anticipada y uso de recursos públicos en acto político

Por CNN Chile

17.09.2025 / 16:45

{alt}

El evento habría tenido lugar el pasado 12 de septiembre y habría contado con apoyo logístico y humano proporcionado por el municipio, según detalla la denuncia hecha por Fundación Fuerza Ciudadana.

La Fundación Fuerza Ciudadana presentó este miércoles una denuncia ante el Servicio Electoral de Chile (Servel) en contra de la candidata presidencial oficialista Jeannette Jara y la Municipalidad de La Ligua, por presuntas irregularidades durante una actividad en su honor.

La acción solicita al ente abrir un sumario administrativo para determinar posibles responsabilidades y aplicar sanciones a los responsables.

La denuncia

Según detalla el documento entregado por el presidente de la fundación, Raimundo Palamara, el evento habría tenido lugar el pasado 12 de septiembre y habría contado con apoyo logístico y humano proporcionado por el municipio, lo que —a juicio de los denunciantes— infringe la legislación electoral vigente, recogió Radio Biobío.

La fundación también acusa que la actividad se trataría de un acto de campaña anticipado, fuera del periodo legal establecido en la Ley 18.700.

Además, se acusa un posible uso indebido de fondos y personal público, lo que podría constituir una infracción al principio de probidad y prescindencia política exigido a los órganos del Estado.

DESTACAMOS

País Llega CNN Chile On Time, la nueva forma de informarse con Inteligencia Artificial

LO ÚLTIMO

País Seremi de Transportes de Valparaíso renunció al cargo tras polémica por asado
Senapred declara Alerta Temprana Preventiva en La Araucanía por tormentas eléctricas
Denuncian a Jeannette Jara ante el Servel por presunta campaña anticipada y uso de recursos públicos en acto político
Los chimpancés consumen casi dos bebidas alcohólicas al día a través de la fruta fermentada, según investigación
Mallplaza suspende servicio con empresa de seguridad tras muerte por estrangulación de hombre en La Florida
Diputado Sánchez (Republicanos) denuncia amenazas de muerte en su contra y recibirá protección policial