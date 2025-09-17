Denuncian a Jeannette Jara ante el Servel por presunta campaña anticipada y uso de recursos públicos en acto político

El evento habría tenido lugar el pasado 12 de septiembre y habría contado con apoyo logístico y humano proporcionado por el municipio, según detalla la denuncia hecha por Fundación Fuerza Ciudadana.

La Fundación Fuerza Ciudadana presentó este miércoles una denuncia ante el Servicio Electoral de Chile (Servel) en contra de la candidata presidencial oficialista Jeannette Jara y la Municipalidad de La Ligua, por presuntas irregularidades durante una actividad en su honor.

La acción solicita al ente abrir un sumario administrativo para determinar posibles responsabilidades y aplicar sanciones a los responsables.

La denuncia

Según detalla el documento entregado por el presidente de la fundación, Raimundo Palamara, el evento habría tenido lugar el pasado 12 de septiembre y habría contado con apoyo logístico y humano proporcionado por el municipio, lo que —a juicio de los denunciantes— infringe la legislación electoral vigente, recogió Radio Biobío.

La fundación también acusa que la actividad se trataría de un acto de campaña anticipado, fuera del periodo legal establecido en la Ley 18.700.

Además, se acusa un posible uso indebido de fondos y personal público, lo que podría constituir una infracción al principio de probidad y prescindencia política exigido a los órganos del Estado.