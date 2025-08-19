País la cisterna

Denuncian riesgo en emblemático Centro Comercial Caracol Lo Ovalle por bloqueo de accesos de emergencia

Por CNN Chile

19.08.2025 / 14:47

Locatarios acusan que las rejas instaladas en el perímetro impiden la entrada de ambulancias y bomberos, dejando en vulnerabilidad a cerca de 300 trabajadores y clientes.

El tradicional Centro Comercial Caracol Lo Ovalle enfrenta cuestionamientos por la falta de accesos de emergencia debido a las rejas instaladas en su perímetro. Locatarios y dirigentes advirtieron que la medida pone en riesgo a cientos de personas que trabajan y visitan diariamente el recinto ubicado en el paradero 18 de Gran Avenida.

El director ejecutivo de la ONG Chile Te Necesita, Óscar Calfileo, llegó al lugar junto a la presidenta del centro comercial, Jocelyn Belmar, para constatar las denuncias. En terreno, ambos verificaron que los cierres metálicos impiden la entrada de ambulancias, Carabineros y carros bomba en caso de emergencias.

“Las rejas que están a la orilla de la calle no permiten el acceso de ambulancias ni de Carabineros, lo que en una emergencia puede significar la diferencia entre salvar o perder vidas”, advirtió Calfileo, quien responsabilizó a políticas públicas “mal diseñadas” por este tipo de situaciones.

Belmar, en tanto, sostuvo que el problema se arrastra desde hace tiempo sin soluciones: “Somos alrededor de 300 personas y 98 locales, con unas tres personas por cada uno. No tenemos un plan de contingencia y el municipio no se ha hecho parte. Si se incendia el Caracol, el carro bomba no puede entrar; lo mismo pasa con una ambulancia. No hay acceso y nadie nos da solución”.

Calfileo recalcó que la medida, lejos de entregar seguridad, incrementa los riesgos: “La reja, más que seguridad, nos da inseguridad a la hora de tener una emergencia. No podemos normalizar que el resguardo físico termine siendo una trampa para quienes trabajan o visitan este lugar”.

