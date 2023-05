Este viernes, parlamentarios del Frente Amplio presentaron una denuncia por falso testimonio (del artículo 210 del Código Penal) en contra de la candidata del Partido De la Gente (PDG) al Consejo Constitucional en la Región de Arica y Parinacota, Karla Añes, tras revelarse que fue condenada por tráfico de drogas en 2011.

Además, los congresistas decidieron oficial al Servicio Electoral (Servel) por lo ocurrido, sobre todo, luego de que el presidente del consejo directivo de la entidad, Andrés Tagle, asegurase que Añes está en condiciones legales para ser postulante.

Catalina Pérez, diputada de Revolución Democrática (RD), explicó que el oficio es para determinar la responsabilidad del Servel en la situación, ya que el organismo “debió haber revisado los antecedentes de todos y cada uno de los candidatos, para que ningún chileno y chilena se viera expuesto a votar sin conocimiento por un candidato condenado en dos oportunidades por tráfico de estupefacientes”.

“Estamos hablando aquí de un largo prontuario judicial que se dejó pasar por parte del Servicio Electoral”, añadió.

“No basta que el PDG diga que le va a retirar el apoyo a la candidata”

La diputada dijo que en el caso también “hay responsabilidades por parte de los partidos políticos que respaldan estas candidaturas, y esto lo hemos dicho en otras oportunidades: es importante que cuando un partido político ve que un alcalde es, por ejemplo, formalizado por esconder dinero al interior de sus paredes, que asuma la responsabilidad que le corresponde. Como es el caso de Renovación Nacional”.

De este modo, “no basta que el PDG diga que le va a retirar el apoyo a la candidata. ¿Cuál es la responsabilidad del PDG en esto? Cuando tienen un candidato presidencial que no paga la pensión de alimentos, sino que también tienen candidaturas a lo largo de todo Chile, en este caso en particular en la Región de Arica, a una persona acusada y condenada dos veces por narcotráfico”, agregó.

“¿Qué le estamos diciendo la ciudadanía? Frente a esto tienen que existir y esclarecerse las responsabilidades correspondientes”, continuó.

Finalmente, Pérez no descartó que deban existir otras medidas sobre el Servicio Electoral, “y frente a esto, esperamos la declaración del Servel respecto de la asunción de responsabilidades. A mí me decepcionaron muchísimo las declaraciones del ayer negando el grave error que se había cometido y desconocimiento evidentemente la ley”.

“Por lo mismo, estamos a la espera que el Servel se pronuncie, pero también estamos a la espera que el Partido De la Gente tome medidas y la responsabilidad en este caso para que los electores tengan toda la información y sepan conscientemente por quién votar este domingo 7 de mayo”, sentenció.

En concreto, Karla Añes no puede renunciar a ser candidata para los comicios del domingo, por lo que su nombre aparecerá en la papeleta en la región.