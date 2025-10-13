Demuelen ruca mapuche construida en terreno tomado en lago Lanalhue

La estructura, denominada Lanalhue Dayinko, había sido construida en un terreno fiscal por una agrupación indígena local.

Una ruca mapuche ubicada en el puerto El Manzano, a orillas del lago Lanalhue, Región del Biobío, fue demolida este lunes durante un operativo de desalojo encabezado por la Armada y Carabineros.

La intervención, que incluyó maquinaria pesada para retirar la construcción, se concretó tras una creciente presión vecinal.

Los hechos antes de la demolición

A comienzos de septiembre, residentes del sector denunciaron por presunto abandono de deberes al delegado presidencial provincial de Arauco, Humberto Toro, acusándolo de no hacer cumplir una orden de desalojo previamente dictada por él mismo.

Según consignó La Tercera, los vecinos aseguraron que la ocupación del terreno impedía el desarrollo normal de actividades en el puerto, situación que generó molestias en la comunidad y reactivó el llamado a ejecutar el desalojo.

La agrupación mapuche afectada lamentó los hechos a través de sus redes sociales, calificando el desalojo como un acto de “persecución hacia nuestro pueblo” y denunciando que “una vez más, el Estado de Chile vulnera los derechos de los pueblos indígenas”.