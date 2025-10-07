Revés para Demócratas: Servel rechaza su inscripción en las regiones de Los Lagos y Los Ríos por incumplimiento de requisitos

Aunque el organismo otorgó un plazo para subsanar las observaciones, la decisión frena temporalmente el objetivo de la colectividad de lograr su constitución nacional, clave para su estrategia electoral de cara a los comicios parlamentarios.

El Servicio Electoral (Servel) rechazó este martes la legalización del partido Demócratas en las regiones de Los Ríos y Los Lagos, luego de que la colectividad no lograra acreditar el mínimo de afiliaciones válidas exigidas por ley.

La decisión complica el objetivo del partido de alcanzar su constitución nacional, clave para su proyección política.

Según las resoluciones emitidas en septiembre, en la Región de Los Ríos se presentaron 561 firmas, pero solo 487 fueron consideradas válidas, por debajo del umbral legal de 500.

En Los Lagos, el panorama fue similar: de las 726 rúbricas presentadas, 705 cumplieron los requisitos, frente a un mínimo exigido de 716, recogió La Tercera.

Entre las causas de invalidez figuran ciudadanos inscritos en otros partidos, registros con errores formales y domicilios electorales en otras regiones.

A pesar del revés, el Servel otorgó un plazo de dos meses para que la colectividad subsane las observaciones y reúna las firmas faltantes.

El secretario general de Demócratas, Carlos Maldonado, aseguró que ya cuentan con los respaldos necesarios y que estos serán presentados formalmente este lunes 13 de octubre.

“Para ambas regiones estamos dentro de plazo y ya tenemos las firmas faltantes y más”, afirmó el dirigente.

En contraste, la Región de Magallanes, que era la tercera región en la que el partido tenía que constituirse para tener presencia en todo el país, sí fue validada por el organismo electoral, permitiendo a Demócratas avanzar parcialmente en su objetivo de estar presente en todo el país.

El proceso de constitución nacional del partido —liderado por la senadora Ximena Rincón— se reactivó tras descartarse la opción de participar en primarias legales con otros sectores del oficialismo.

Según la normativa electoral, para presentar candidaturas en primarias, un partido debe contar con más de 35 mil militantes o estar legalmente inscrito en todas las regiones del país.