Democracia, humanidad y futuro: José “Pepe” Mujica ofrece profunda reflexión tras visita del presidente Gabriel Boric

En medio de un delicado estado de salud, Mujica destacó la importancia de la discrepancia y el respeto mutuo en una democracia, así como la necesidad de soñar con un futuro más justo y solidario para la humanidad.

En el marco de su visita oficial a Uruguay, el presidente Gabriel Boric sostuvo una emotiva reunión con el expresidente uruguayo, José “Pepe” Mujica, quien atraviesa un grave estado de salud debido a un cáncer en el esófago que se ha expandido considerablemente.

En un encuentro marcado por la cercanía y las reflexiones profundas, Mujica dirigió un mensaje cargado de sabiduría y experiencia al mandatario chileno.

Al inicio, se mostró agradecido por la visita de Boric, destacando la importancia de la democracia.

“Agradecido de que haya venido a ver a un anciano que apenas ve, gracias al pueblo chileno, a los que están a favor y a los que están en contra. La democracia se precisa para discrepar, no para estar de acuerdo. Para estar de acuerdo, nos quedábamos con un rey. Se precisa la democracia para tener la libertad de decir lo que uno piensa. Estar de acuerdo es facilísimo, pero las sociedades aprendieron, después de mucho sufrir, que había que respetar las opiniones diferentes”, expresó el exmandatario.

Mujica continuó reflexionando sobre el futuro de la humanidad, la importancia de la justicia social y la necesidad de un cambio en la forma de pensar de las personas.

“Si no nos permiten soñar y vivir con la idea de que pueda haber un futuro, y que los humanos sean menos egoístas… Hay demasiada gente que no tiene ninguna oportunidad en la vida. Por eso no decimos que somos de izquierda, pero no somos de izquierda ni de derecha, somos humanistas. Pensamos en lo que les conviene al futuro de la humanidad, y nos vamos a morir soñando con eso”.

Finalmente, Mujica agradeció a Boric por su compromiso y su visión por un futuro mejor, enfatizando que no se trata de dinero, sino de valores humanos: “No es plata lo que nos falta, nos falta corazón, compasión, nos falta amor a la vida, a los demás, gracias muchacho”, concluyó.