Delincuentes roban $200 millones en efectivo a empresaria china

Una mujer de nacionalidad china fue víctima de un asalto a mano armada en el estacionamiento de la calle Zenteno en Santiago Centro, cuando intentaba depositar $200 millones en efectivo.

Fueron dos delincuentes los que la intimidaron con armas de fuego para sustraer el botín, y huyeron en motocicletas desde el nivel -2 del edificio.

La Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Centro-Norte, por orden del Ministerio Público, lidera las diligencias junto al Laboratorio de Criminalística, y se evalúa la posibilidad de que los delincuentes hayan sido informados de la transacción previamente como especie de “dateo”.

Noticia en desarrollo…