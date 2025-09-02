País santiago centro

Delincuentes roban $200 millones en efectivo a empresaria china

Por CNN Chile

02.09.2025 / 06:41

La ciudadana china fue interceptada cuando intentaba depositar $200 millones en efectivo.

Una mujer de nacionalidad china fue víctima de un asalto a mano armada en el estacionamiento de la calle Zenteno en Santiago Centro, cuando intentaba depositar $200 millones en efectivo.

Fueron dos delincuentes los que la intimidaron con armas de fuego para sustraer el botín, y huyeron en motocicletas desde el nivel -2 del edificio.

La Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Centro-Norte, por orden del Ministerio Público, lidera las diligencias junto al Laboratorio de Criminalística, y se evalúa la posibilidad de que los delincuentes hayan sido informados de la transacción previamente como especie de “dateo”.

Noticia en desarrollo…

