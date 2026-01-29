Delincuente muere tras portonazo a matrimonio en Maipú: Víctima del robo lo impactó con su auto

El hecho ocurrió cuando la pareja llegaba a su domicilio y fue abordada por un grupo de delincuentes que logró huir con uno de los vehículos.

Un violento robo afectó a un matrimonio durante la madrugada de este jueves en la comuna de Maipú, Región Metropolitana, y dejó como saldo un delincuente muerto y un vehículo robado.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el episodio se registró cerca de las 3:00 horas, cuando la pareja se estacionaba en su vivienda, ubicada en el sector de calle Sur con Tres Poniente.

En ese contexto, la mujer bajó de su vehículo para mover un segundo automóvil, momento en que fue interceptada por al menos tres sujetos.

Según el relato entregado a Carabineros, los individuos intimidaron a la mujer con armas para concretar el robo.

Ante la situación, su esposo, que permanecía en el otro vehículo, intervino e impactó con su automóvil a uno de los asaltantes. Las lesiones producidas por dicho impacto le cobraron la vida.

Pese a lo ocurrido, los otros involucrados huyeron del sitio con uno de los autos.

Las personas afectadas indicaron además que durante el hecho se habrían efectuado disparos, aunque esta información aún está siendo investigada.

Personal policial concurrió al lugar para realizar las diligencias correspondientes y resguardar el sitio del suceso. Hasta el momento, la identidad del fallecido no ha sido confirmada y el Ministerio Público deberá instruir los pasos a seguir, mientras continúan las indagatorias para dar con el paradero del resto de la banda.