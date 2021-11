Este sábado, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió a la situación que actualmente enfrenta la macrozona sur y particularmente a los hechos que derivaron la muerte de un comunero mapuche en un eventual enfrentamiento con agentes militares.

En conversación El Mercurio, el secretario de Estado aseguró que bajo el Estado de Emergencia se habían desarrollado patrullajes “muy tranquilos” en la zona por 20 días aproximadamente. “Lo que tenemos ahora, que se está investigando, es un ataque de personas en un contexto en el cual van las policías, en este caso apoyadas por las FF.AA. a desbloquear un camino, sufren un ataque y hay un enfrentamiento”, detalló.

Lee también: Servel publicó nomina definitiva de vocales de mesa para las elecciones presidenciales: Revisa aquí si fuiste designado

“Siempre dijimos que el Estado de Excepción era para cuidar a la gente y traer más tranquilidad a las cuatro provincias, pero también dijimos que si los policías o las FF.AA eran atacados iban responder”, agregó el titular de Interior.

Respecto a la votación que tendrá que realizar el Congreso para la renovación del Estado de Excepción, Delgado señaló que “agrega un elemento que no hubiésemos querido, porque no quisiéramos que se desvié la atención en un evento, en donde efectivamente hubo uso de armas”.

En este contexto reconoce que el debate de los parlamentarios no será fácil, pero que la invitación es “a pensar que el Estado de Excepción no es un gustito electoral o ideológico, sino que permite bajar radicalmente el tránsito de la droga”.

Asimismo, el ex alcalde explicó que “además del ataque del miércoles, hubo otros cuatro en la noche del jueves. Mucha gente dice que a partir de eso no hay que tener Estado de Excepción y yo digo lo contrario: este tipo de hechos violentos no hace más que justificar el porqué hay Estado de Excepción Constitucional”.

Al ser consultado por la posibilidad del aumento en el clima de violencia si gana las elecciones Yasna Provoste o Gabriel Boric, Delgado manifestó que “hay candidatos que han planteado abiertamente que estarían disponibles a indultar a personas que han cometido delitos y no necesariamente que estén siendo investigados. Estamos hablando de personas que han sido condenadas”.

“Pero más que el llamado de un candidato o no, estamos en presencial de hechos de violencia que van en alza. Por eso es fundamental que los candidatos tengan claridad de cuál va a ser su postura ante la violencia. Siempre es bueno que la izquierda salga al pizarrón a explicar la relación ambigua que ha tenido con la violencia”, profundizó.

Apoyos desde la UDI a José Antonio Kast

En la entrevista, el ex edil abordó los descuelgues de algunos militantes de la UDI de la campaña de Sebastián Sichel, para sumarse al candidato del Partido Republicano.

Lee también: Fiscalía formalizará a dos carabineros por homicidio frustrado durante el estallido social en Viña del Mar

“No me parece grave que las opiniones se expresen. Pero la UDI como partido, oficialmente, sigue respetando sus acuerdos y eso me parece que es tremendamente valioso en política”, sostuvo.

En esa línea, el secretario de Estado realizó un diagnóstico de lo sucedido con la campaña del abanderado del oficialismo, Sebastián Sichel. “Él definió una estrategia con un fuerte foco en la independencia y eso tiene externalidades que administrar y manejar”.

“Lo que tenemos hoy son encuestas. No me cabe duda que tendrá un buen rendimiento electoral, porque las encuestas muchas veces no reflejan lo que está pasando en realidad”, añadió.

Por último el ministro se refirió al paso de Kast a una eventual segunda vuelta. “Hoy el escenario para nosotros es un candidato de nuestra coalición, que es Sebastián Sichel. Habrá que analizarlo el 21, pero nosotros por la izquierda no vamos a votar”, concluyó.