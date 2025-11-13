Delegación RM respondió a críticas de Parisi tras rechazo a cierre de campaña en Puente Alto

Desde la DPRM indicaron que el acto en sí fue rechazado debido a diversos motivos, entre ellos la exhibición de autos tunning y de derrapes tipo drift. La respuesta de la delegación llega tras los comentarios del abanderado del PDG sobre que esto "no es democracia".

Este jueves la Delegación Presidencial Regional Metropolitana (DPRM) respondió a las críticas del Partido de la Gente (PDG) por no haber sido autorizado un acto de cierre de campaña de su candidato presidencial, Franco Parisi, en la comuna de Puente Alto, el cual estaba considerado para el miércoles.

Los cuestionamientos por parte del propio abanderado presidencial del PDG se conocieron el martes, cuando ya se había conocido el rechazo por parte de la Delegación Presidencial Provincial de Cordillera, cuyo territorio comprende a la comuna en cuestión.

En ese momento, Parisi acusó que “esto no es democracia”.

“Quiero contarles que la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana me denegó un permiso para hacer un cierre en la Municipalidad de Puente Alto. Queríamos llevar al mundo tuerca y obviamente se asustaron y no nos autorizaron. Vamos a continuar apelando aquello, pero eso no es democracia”, dijo el líder del PDG.

Sin embargo, esta jornada la DPRM respondió a estas críticas indicando que el acto en sí contemplaba un escenario con música, zona de foodtrucks, zona de stand, exhibición de autos tunning y presentación de derrapes tipo drift, con un aforo considerado de hasta 2.000 personas.

En ese sentido, afirman que “la comuna no cuenta con calles aptas para la exposición de vehículos de competencia haciendo drifting” y que los terrenos colindantes a la Municipalidad de Puente Alto “son de propiedad no fiscal”, por lo que no podían ser facilitados para el evento.

Además, señalan que los organizadores no presentaron seguro contra accidentes personales como los contemplados en la Ley 18.490, relativo a accidentes de tránsito que resulten en lesionados o muertos.

Finalmente el cierre de campaña en la Región Metropolitana lo realizó en la comuna de La Pintana y este jueves el candidato participará del término definitivo de la carrera presidencial -al menos hacia una primera vuelta- en Antofagasta.