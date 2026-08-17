Del éxito internacional a Chile: NewShoes apuesta por profesionalizar el cuidado de zapatillas con un modelo de franquicias sustentable

NewShoes, es la cadena más grande del mundo en limpieza y cuidado de zapatillas, que en solo dos años ya supera las 60 franquicias en EE. UU. y Latam, inicia su expansión en Chile de la mano de los socios locales Juan Cristóbal Lüders, Oscar Buzeta, Ariel Levy, Andrés Gurfinkel y Pablo Carcamo. El plan contempla desarrollar el mercado local con un modelo especializado que ya ha demostrado un explosivo éxito y crecimiento internacional.

Basado en la sustentabilidad, el modelo de NewShoes permite prolongar la vida útil del calzado mediante procesos de limpieza profesional, productos propios biodegradables y máquinas especializadas que incluso permiten devolver el blanco original a esas suelas amarillentas por el paso del tiempo.

Hace algunos años, el emprendedor chileno Juan Cristóbal Luders descubrió una tienda especializada en limpieza, restauración y cuidado profesional de zapatillas bajo la marca NewShoes. El concepto captó inmediatamente su atención. Tras contactar a los fundadores de la empresa, viajó hasta el headquarter de la marca, para conocer en profundidad el modelo de negocio. Ese encuentro dio origen al proyecto que hoy trae NewShoes a Chile.

La historia de la empresa es reciente. Sus fundadores provenían del negocio de limpieza profesional de sofás y tapicerías, experiencia que les permitió identificar una oportunidad en un segmento prácticamente inexistente. Pero tenían una ventaja, durante años venían desarrollando productos de limpieza para distintos tipos de telas, lo que les permitió desarrollar una gama de productos de limpieza para el cuidado especializado y profesional de zapatillas.

Uno de los principales diferenciadores de NewShoes es la incorporación de tecnología diseñada específicamente para el cuidado del calzado. La operación utiliza maquinaria profesional que permite realizar procesos de limpieza profunda sin deteriorar los materiales. Entre sus equipos destaca una máquina de restauración que elimina el característico amarillamiento de las suelas y devuelve su tonalidad original, una solución altamente valorada. A ello se suman secadoras de uso profesional, especialmente diseñadas para preservar las características de los distintos materiales y evitar deformaciones o daños ocasionados por métodos de secado convencionales.

Los servicios van de un lavado básico higiene con un precio desde los $11.990 pesos hasta servicios de hidratación, Impermeabilización, revitalización de gamuza hasta pequeños reparos y pintura, en tiempos que van desde 3 horas para servicio Express hasta 3 a 5 días para mantención más profunda.

Hace tres años inauguraron la primera tienda con una propuesta basada en procesos estandarizados, productos especializados y una experiencia enfocada en la recuperación del calzado. La aceptación del mercado fue rápida. El modelo evolucionó hacia un sistema de franquicias que permitió una acelerada expansión. En apenas dos años, la compañía ya ha alcanzado más de 60 tiendas operativas e inició su proceso de internacionalización.

Las primeras 2 tiendas en Chile están ubicadas en Camino Los Trapenses 3276, Local 104, en la comuna de Lo Barnechea y en la Avda. Vitacura 6980, local 2, esquina con Gerónimo de Alderete en la comuna de Vitacura, abren en horario de lunes a viernes entre 10:00 a 19:30 y sábados de 10:00 a 14:00. Próximamente, se abrirán locales en las comunas de Providencia, Santiago, Macul, Puente Alto, La Florida, Maipú y regiones.

El atractivo del negocio radica en la combinación de una tendencia de consumo creciente con un modelo de operación probado, sustentable con productos de limpieza propios. Vemos una oportunidad para desarrollar una categoría nueva que tiene un amplio espacio de crecimiento en Chile. Cada vez más personas valoran y cuidan sus zapatillas de todo tipo.

La llegada de NewShoes coincide con un contexto en que el mercado de las zapatillas ha evolucionado desde un producto funcional hacia un artículo de moda, identidad y, en muchos casos, de inversión. Esto ha impulsado una mayor demanda de servicios especializados que permitan extender la vida útil del calzado y mantener su valor.

La operación en Chile contempla replicar los estándares internacionales, mediante procesos profesionales de limpieza, restauración y sanitización para distintos tipos de zapatillas y materiales. El plan de expansión considera la apertura de 10 nuevos locales en el país, con una inversión aproximada de USD 200.000 por franquicia, fortaleciendo la presencia de la marca en distintas comunas y ciudades durante los próximos meses.