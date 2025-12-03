¿Modificar o directamente promulgar?: Las definiciones de Kast y Jara en torno a la tramitación de la Ley de Eutanasia

En el Debate ARCHI, José Antonio Kast evitó comprometerse con la promulgación de una eventual ley de eutanasia y abrió la puerta a un veto si el proyecto “carece de consideraciones humanas”, mientras Jeannette Jara aseguró que la aprobaría sin reservas y defendió el derecho de las personas a decidir en situaciones terminales.

En el Debate ARCHI realizado este miércoles, los candidatos presidenciales José Antonio Kast y Jeannette Jara fueron consultados sobre qué harían si el Congreso aprueba una Ley de Eutanasia durante el próximo gobierno: si la promulgarían o la vetarían, una definición clave que ambos deberán enfrentar en caso de llegar a La Moneda.

José Antonio Kast: “Depende”

Consultado en primer término, José Antonio Kast evitó fijar una postura tajante. Tras varias insistencias de Valenzuela para que respondiera con un “sí” o “no”, el candidato sostuvo que “la reenviaría al Congreso si no tuviera las consideraciones humanas necesarias”, lo que en la práctica fue interpretado como un eventual veto. “Depende”, reiteró ante la repregunta.

En su explicación posterior, Kast afirmó que el presidente puede “plantear una reflexión” al Congreso sin bloquear la discusión. “Nunca voy a ir en contra de la voluntad y la libertad de las personas, pero hay una facultad del presidente que permite sugerir correcciones. Esto no es imponer mi voluntad”, dijo. Su objeción principal apuntó a la ausencia de garantías sobre cuidados paliativos “completos y totales”.

Jeannette Jara: “No la veto”

La candidata oficialista Jeannette Jara tomó la posición contraria sin matices. Ante la misma pregunta, respondió: “La promulgo”. Luego aclaró que “es decir, no la veto”.

En su minuto de explicación, Jara sostuvo que el debate sobre eutanasia requiere reconocer el sufrimiento de personas con enfermedades terminales. “Tengo claridad de que nadie quiere que un ser humano fallezca, pero también de que hay un tema de humanidad asociado al dolor prolongado. Y tiene que ver con la libertad de esa persona para decidir sobre su propio destino”, afirmó. Prometió promulgar la ley si llega a su escritorio el 11 de marzo.

Valenzuela añadió una última pregunta sobre un posible vacío presupuestario: si la ley se aprueba sin financiamiento suficiente para cuidados paliativos, ¿vetaría esa parte? Jara respondió que aquello debe corregirse, pero insistió en que lo determinante es respaldar el principio de la eutanasia: “Las personas no pueden sufrir eternamente, ni ellas ni sus familias. Y creo en la libertad de las personas, de verdad”.