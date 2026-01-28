Déficit habitacional en Chile: Baja en sectores vulnerables, pero persiste en la clase media

El presidente de la CChC valoró la disminución de la cifra, pero recalcó que “sigue habiendo cerca de un millón de familias que no tiene una vivienda digna para vivir”.

Este martes, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) presentó su informe “Balance de Vivienda 2025: Evolución y análisis del déficit habitacional en Chile”, en el que informó que faltan alrededor de 980 mil viviendas en el país para resolver el déficit habitacional.

El subgerente de Estudios de la CChC, Daniel Serey, destacó la reducción del déficit habitacional en los sectores más vulnerables.

“Dada la magnitud del problema, podemos decir que estamos ante una reducción marginal (10%), pero es destacable que se haya concentrado en las familias más vulnerables, porque si bien estas hoy representan el 57% del total de los requerimientos habitacionales, en el período analizado unas 78 mil familias de este segmento vieron resuelta su demanda por vivienda”, explicó Serey.

No obstante, señaló que los resultados del informe detectaron que el problema aún persiste en familias de clase media. El ejecutivo especificó que, si bien los requerimientos habitacionales de este grupo disminuyeron un 3%, el allegamiento por incapacidad financiera aumentó cerca de un 7%.

“El allegamiento por incapacidad financiera, es decir, porque no pueden arrendar una vivienda en la misma comuna donde residen, aumentó en torno al 7% en el período. A nuestro juicio, esto es, sobre todo, el reflejo de la debilidad de la economía y del empleo”, analizó.

El presidente de la CChC, Alfredo Echavarría, sostuvo que “si bien la demanda crítica por viviendas ha disminuido (…), sigue habiendo cerca de un millón de familias que no tienen una vivienda digna para vivir. Y esto representa una crisis humanitaria que demanda mucha creatividad, colaboración y trabajo entre el sector público, privado, la sociedad civil y comunidades para resolverla”.

Resultados del informe

La Cámara Chilena de la Construcción especificó que, para atender los requerimientos habitacionales, se requiere construir un total de 977.000 viviendas en Chile. Según la institución, la cifra está compuesta por:

22.000 personas en situación de calle.

121.000 familias que viven en campamentos o tomas.

834.000 hogares que forman parte del “déficit habitacional” propiamente tal.

Asimismo, la Cámara detalló quiénes conforman los hogares del “déficit habitacional”:

412.000 familias (49%) que, por incapacidad financiera, viven allegadas.

311.000 familias (37%) que habitan en viviendas irrecuperables.

110.000 familias (14%) que viven allegadas y en hogares hacinados, con más de dos personas por habitación.

Además, se informó que la región que concentra en mayor medida la crisis es la Metropolitana, con un 42%, aunque destacó que la cifra disminuyó un 11% respecto de la medición anterior.