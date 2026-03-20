Defensoría de la Niñez presenta tres querellas por homicidios ocurridos contra una niña y dos adolescentes esta semana

El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, afirmó que estos tres casos no son hechos aislados y apuntó a la existencia de un problema "multicausal" que requiere una "respuesta integral".

La Defensoría de la Niñez interpuso tres querellas por homicidios ocurridos durante esta semana en el país: el de una niña de 4 años en Antofagasta, el de un adolescente de 17 años en Cerro Navia y el de otro adolescente de 17 años en Independencia.

De acuerdo al defensor de la Niñez, Anuar Quesille, corresponden a “hechos de la máxima gravedad y que no pueden ser relativizados”.

La presentación de las acciones judiciales es una facultad de carácter excepcional, indicaron desde la institución, señalando que se ejerce en casos de “alto impacto” o “cuando se evidencian fallas graves en la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, como lo ocurrido esta semana”.

En esa línea, Quesille señaló que durante este año, en cada caso denominado como “alto impacto”, donde han muerto niños, niñas y adolescentes, la Defensoría “ha actuado, ya sea mediante el monitoreo de las acciones que deben ejecutar las instituciones competentes, o por medio de acciones judiciales”.

Asimismo, afirmó que los tres casos mencionados no son hechos aislados y que “esta violencia se manifiesta en múltiples contextos, como al interior de los hogares, en situaciones de violencia intrafamiliar, y también en entornos vinculados a la criminalidad, como balaceras o ajustes de cuentas. Todos ellos son hechos de extrema violencia”.

El defensor de la Niñez también advirtió que el problema es “multicausal” y que se requiere una “respuesta integral”.

“Los homicidios de niños, niñas y adolescentes no ocurren en un solo contexto, sino en múltiples escenarios de riesgo. Esto confirma que no estamos frente a casos aislados, sino ante un fenómeno estructural que exige una respuesta coordinada del Estado y de la sociedad”, aseveró.

Y añadió que las respuestas del Estado “no han estado a la altura de la gravedad del fenómeno”.

“Solo en el último año, la Defensoría de la Niñez ha presentado 27 querellas judiciales, principalmente por violencia sexual, lo que evidencia una intervención que, aunque persigue justicia para las víctimas, sigue siendo tardía frente a una violencia que persiste”, concluyó.