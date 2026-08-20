Defensoría de la Niñez presentó una denuncia tras procedimiento de Carabineros en liceo de Quellón

La Defensoría de la Niñez informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional de Los Lagos luego de un procedimiento de Carabineros al interior del Liceo Rayen Mapu de Quellón.

Según informó el organismo, la acción judicial se debe a los hechos registrados el pasado lunes 17 de agosto, cuando “funcionarios de Carabineros habrían realizado revisiones corporales a estudiantes adolescentes, bajando sus prendas de vestir como método de revisión y exponiéndolos frente a otros estudiantes y funcionarios del establecimiento”.

La Defensoría aclaró que tomó conocimiento de la situación luego de un comunicado oficial del establecimiento educacional sobre los hechos ocurridos durante la jornada escolar de la tarde del 17 de agosto, en el contexto de un procedimiento policial desarrollado al interior de un curso de segundo medio.

“Los antecedentes conocidos son de extrema gravedad, especialmente porque se trata de actuaciones atribuidas a agentes del Estado respecto de adolescentes y al interior de un establecimiento educacional. Las policías tienen una obligación especial de respetar y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes en todo procedimiento en que se vean involucrados, particularmente su dignidad e integridad física y psíquica”, señaló el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille.

La institución solicitó al Ministerio Público investigar hechos que podrían constituir los delitos de apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y vejación injusta.

Además, pidió que los estudiantes afectados sean derivados a la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional de Los Lagos, con el objetivo de evaluar sus necesidades de atención y protección, así como realizar un seguimiento de las acciones de reparación que correspondan, en coordinación con profesionales del establecimiento educacional y sus cuidadores legales.

“La existencia de un procedimiento policial no suspende los derechos de niños, niñas y adolescentes. Por el contrario, cuando agentes del Estado intervienen respecto de ellos, existe un deber reforzado de resguardar su dignidad, integridad y protección frente a cualquier forma de violencia o trato degradante”, enfatizó el defensor Quesille.