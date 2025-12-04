Defensoría de la Niñez interpone querella contra el Servicio Nacional de la Niñez: Fue declarada admisible por el Juzgado

El 7º Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella contra el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, por eventuales responsabilidades en el delito de homicidio simple en grado de frustrado, tras las graves heridas que sufrió un adolescente luego de ser atacado por otro joven en una residencia de protección en octubre de este año.

La Defensoría de los Derechos de la Niñez interpuso una querella criminal ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago en contra del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, por eventuales responsabilidades en la comisión del delito de homicidio simple en grado de frustrado, tras los hechos ocurridos en octubre pasado en una residencia de protección en la comuna de Santiago. La acción fue declarada admisible por el Tribunal.

Los antecedentes del caso

El 16 de octubre, un adolescente de 15 años resultó herido luego del ataque perpetrado por otro joven al interior de una residencia de protección administrada por la Fundación Chilena para la Discapacidad.

El joven sufrió tres heridas graves en el torso que pusieron en riesgo su vida y le dejaron secuelas neuromotoras permanentes.

Según informó la Defensoría de la Niñez, la acción judicial sostiene que este resultado era “previsible y evitable”, y que “las autoridades omitieron ejercer las acciones legales y administrativas que les correspondían en su calidad de garantes”.

La entidad expuso: “Desde noviembre de 2023 se ha advertido de manera reiterada a las autoridades respecto de graves vulneraciones de derechos en residencias administradas por la misma fundación, incluida aquella donde sucedieron los hechos. Sin embargo, pese a las continuas alertas, fiscalizaciones negativas y sanciones previas, las residencias han continuado funcionando y recibiendo ingresos de nuevos adolescentes”.

Entre las irregularidades, según detalló la entidad, se encuentran: “infraestructura peligrosa, ausencia de personal capacitado, malos tratos, omisión de denuncias, violencia entre pares, transgresiones sexuales y presencia de armas”.