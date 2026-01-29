Defensa de Ángela Vivanco cuestiona investigación y apunta a “otros cuatro” ministros por fallo ligado a Codelco

En su formalización por cohecho y lavado de activos, el abogado Jorge Valladares sostuvo que la sentencia citada por Fiscalía corresponde a una sala de cinco integrantes y no a una sola ministra. Este viernes, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago resuelve las cautelares, con prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público.

La defensa de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, apuntó este jueves a que “hay otros cuatro” ministros involucrados en el fallo que se mencionó en el marco de su formalización, y cuestionó el desarrollo de la investigación por presunto sesgo.

La imputada enfrenta una indagatoria por cohecho y lavado de activos, y este viernes el 7° Juzgado de Garantía de Santiago debe resolver las medidas cautelares, luego que la Fiscalía anunciara que pedirá prisión preventiva.

Qué dijo la defensa: “son cinco, hay otros cuatro miembros del tribunal”

Durante la audiencia, el abogado Jorge Valladares sostuvo que el caso no puede presentarse como una decisión atribuible solo a Vivanco, porque el pronunciamiento corresponde a una sala del máximo tribunal integrada por cinco ministros. “Cuando tenemos una persona, por mucho que haya presidido, pero son cinco, hay otros cuatro miembros del tribunal”, afirmó.

En ese contexto, Valladares también cuestionó lo que, a su juicio, implica suponer connivencia incluso con quien emitió un voto disidente. “Estamos suponiendo que hay connivencia incluso con quien es voto disidente”, dijo, antes de aludir a la “honorabilidad” de la ministra Gajardo.

Según lo expuesto por la defensa, la discusión se vinculó a cómo se condujo la investigación, con énfasis en el “principio de objetividad”, que describió como investigar “con igual celo” tanto lo que acredita el delito como lo que podría extinguirlo o atenuar responsabilidad.

Valladares recordó que la Corte Suprema, en 2023, acogió un recurso de protección del Consorcio Belaz Movitec SpA (CBM) contra Codelco mediante una decisión adoptada por cinco ministros. Luego, afirmó: “Pareciera ser que aquí es Codelco quien no perdona y es Codelco quien en definitiva promueve toda esta persecución, porque perdió un juicio”.

Qué viene ahora: definición de cautelares y solicitud de prisión preventiva

Para este viernes, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago debe resolver las medidas cautelares para Vivanco. En la audiencia del lunes, el Ministerio Público informó que solicitará la prisión preventiva, según indicó el fiscal Marcos Muñoz.

