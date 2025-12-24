Defensa de Monsalve solicitará nuevas diligencias en audiencia clave por eventual reapertura de investigación

El Séptimo Juzgado de Garantía fijó para el 20 de enero de 2026 la audiencia en la que se revisará la solicitud de reapertura del caso que involucra al exsubsecretario del Interior, luego de que venciera el plazo para que la Fiscalía presentara acusación.

El Séptimo Juzgado de Garantía fijó para el 20 de enero de 2026 la audiencia de reapertura de la investigación en el caso que involucra al exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, luego de que venciera el plazo legal para que el Ministerio Público presentara acusación por los delitos sexuales que se le imputan.

En ese contexto, la defensa anunció que solicitará nuevas diligencias que fueron rechazadas durante la etapa investigativa, con el objetivo de demostrar la inocencia del exsubsecretario y que se establezca un nuevo plazo de investigación.

El abogado defensor, Víctor Providel, explicó que en la audiencia expondrán cuáles son las diligencias específicas que no fueron acogidas en su momento, junto con los fundamentos de su pertinencia para el esclarecimiento de los hechos.

Según detalló, de acogerse la solicitud, el proceso podría abrir una nueva etapa investigativa y eventualmente derivar en una audiencia de preparación de juicio oral.

Postura del Gobierno

Mientras la defensa avanza en esa estrategia, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, respaldó la postura del Ejecutivo frente al desarrollo del caso y descartó cualquier trato diferenciado por parte del Estado.

Desde Concepción, el secretario de Estado enfatizó que la justicia debe actuar de manera autónoma, independiente e imparcial, subrayando que “nadie está por sobre la ley” y que corresponde exclusivamente al Poder Judicial esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

El vencimiento del plazo legal para presentar acusación, ocurrido el 22 de diciembre, había generado interpretaciones divergentes respecto del estado de la causa.

No obstante, la fijación de la audiencia de reapertura condiciona el curso del proceso, ya que mientras el tribunal no resuelva sobre la solicitud de la defensa, la acusación no se encuentra jurídicamente confirmada ni descartada.

La definición quedará sujeta a lo que se resuelva en la audiencia programada para enero de 2026.