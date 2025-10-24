Defensa de Manuel Guerra asegura “absoluta tranquilidad” ante querella de la Fiscalía: “No hay hechos constitutivos de delito”

El equipo jurídico del exfiscal regional Metropolitano Oriente respondió al anuncio del Ministerio Público sobre la presentación de una querella de capítulos por prevaricación, violación de secreto y cohecho. Aseguró que los antecedentes “no dan cuenta de la comisión de delito alguno” y reafirmó su “compromiso con la transparencia del proceso”.

La defensa de Manuel Guerra emitió este viernes un comunicado público en el que manifestó “absoluta tranquilidad” tras el anuncio del Ministerio Público de presentar una querella de capítulos en su contra.

El texto fue difundido horas después de que el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, confirmara a CNN Chile que la acción judicial será presentada por los delitos de prevaricación, violación de secreto y cohecho, en el marco de la investigación abierta contra el exfiscal regional Metropolitano Oriente.

¿Qué dijo la defensa del exfiscal Manuel Guerra?

“Queremos manifestar nuestra absoluta tranquilidad y la certeza de la inexistencia de hechos constitutivos de delito en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal Mario Carrera”, indicó la defensa del exfiscal, quien ha sido vinculado a conversaciones con el abogado Luis Hermosilla reveladas en el caso Audios.

El equipo jurídico añadió que “mantiene la convicción de que los antecedentes recopilados hasta la fecha no dan cuenta de la comisión de delito alguno” y reafirmó su “compromiso con la transparencia del proceso”.

El comunicado responde a la decisión de la Fiscalía de Arica de judicializar la investigación que indaga posibles irregularidades en el cierre de causas emblemáticas de la década pasada, entre ellas Penta, Dominga y el caso del exdirector de la PDI, Héctor Espinosa.

La querella busca determinar si durante la gestión de Guerra como fiscal regional se cometieron delitos funcionales o si hubo filtración de información reservada en coordinación con particulares. Desde su defensa, insisten en que el exfiscal “ha colaborado plenamente” con la indagatoria, entregando su teléfono y autorizando la apertura de sus cuentas corrientes.