Defensa de Joaquín Lavín León acusa “falta de prolijidad” de la Fiscalía en imputación por fraude al fisco

La defensa de Joaquín Lavín León, Cristóbal Bonacic, acusó que existe una “falta de prolijidad” por parte del Ministerio Público en la investigación por fraude al fisco.

La Corte Suprema confirmó la sentencia que acogió el desafuero del diputado Joaquín Lavín León.

Durante la audiencia, la defensa de Lavín, encabezada por Cristóbal Bonacic, afirmó que existe una “falta de prolijidad” por parte del Ministerio Público. Esto, luego de que el ente persecutor expusiera ante el pleno que su representado emitió facturas falsas a dos empresas, Imprenta MMG y Modo 74, a través de las cuales habría defraudado un total de $104 millones.

Según la Fiscalía, a través de la empresa Modo 74, Lavín habría desarrollado una plataforma llamada “Social Task”. En ese contexto, habría encargado a un asesor parlamentario la creación de un software de gestión del trabajo territorial, financiado con fondos de asignaciones parlamentarias.

“Respecto de la empresa Modo 74, a juicio de esta defensa, es lo más grueso y delicado, porque acá esto corresponde a una aplicación desarrollada por una empresa que el señor Lavín utilizó en su trabajo parlamentario desde la época de su creación, en 2018, hasta el día de hoy. El Ministerio Público nos dice que esto corresponde a fraude al fisco por tener una escasa utilidad parlamentaria. Eso es como si el Ministerio Público fuera el órgano idóneo para determinar si tiene mucha o poca utilidad para el trabajo parlamentario”, señaló Bonacic.

En tanto, el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, expuso: “Tenemos una alta corrupción municipal, no hay duda alguna, pero yo no había visto nunca planillas de Excel que dieran cuenta, efectivamente, de quién seguía y quién se iba, y cuántos ‘dedito para arriba’ y cuántos ‘dedito para abajo’. Fueron alrededor de 497 funcionarios. Detrás de 497 funcionarios hay 497 familias”, recalcó.

Por su parte, el abogado querellante de la Municipalidad de Maipú, José Pedro Silva, respecto de la resolución del máximo tribunal, comentó: “Recibimos con gran satisfacción que la Corte Suprema, hoy, de forma unánime, al igual como lo hizo la Corte de Apelaciones, considere que hay antecedentes vinculados con hechos ilícitos en los que participó Lavín, tal como lo denunciamos desde el primer momento”.

Además, remarcó que no debilita la causa el hecho de que el Servicio de Impuestos Internos (SII) hoy no pueda seguir adelante con la imputación por delitos tributarios, ya que deberán continuar por la vía administrativa. “Estamos seguros de que por esa vía también se van a poder configurar hechos ilícitos que el servicio se va a encargar de perseguir. En lo que a nosotros respecta, que era el delito de tráfico de influencias y fraude al fisco, ambos fueron acogidos íntegramente tanto por la Corte de Apelaciones como por la Corte Suprema”, concluyó.