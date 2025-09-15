Defensa de Hermosilla descarta haber roto arresto domiciliario durante fiscalización: “Él no ha salido de la casa”

El abogado, imputado en el Caso Audio, permanece con arresto domiciliario total desde junio, y su equipo legal atribuyó el incidente a una falla técnica en el citófono, asegurando que nunca abandonó la vivienda.

La defensa de Luis Hermosilla, abogado y principal imputado en el Caso Audio, entregó un documento al tribunal en el que explica por qué no respondió a la fiscalización de Carabineros, realizada el pasado 4 de septiembre, en su casa en la comuna de Vitacura.

Fiscalización termina con un reporte de incumplimiento

La acción policial fue realizada en el marco del arresto domiciliario total que cumple desde el pasado 6 de junio.

Sin embargo, el procedimiento terminó con un reporte de incumplimiento, luego de que personal policial no lograra ubicarlo en su domicilio.

De acuerdo al parte entregado por la 37° Comisaría de Vitacura al 4° Juzgado de Garantía de Santiago, el cabo primero Matías Jara acudió a las 16:19 horas al inmueble, tocando “en reiteradas ocasiones, ambos timbres citófonos” sin obtener respuesta.

El informe fue ingresado formalmente al tribunal como parte del seguimiento de la medida cautelar.

La defensa de Hermosilla

Pese al registro policial, la defensa del abogado —a cargo de su hermano, Juan Pablo Hermosilla— descartó cualquier tipo de infracción.

Según La Tercera, el defensor aseguró que Luis Hermosilla “estaba en la casa” y atribuyó lo ocurrido a un posible desperfecto técnico en el citófono del domicilio.

“Tiene que haber habido un problema técnico con el citófono o algo similar involuntario. Pero incumplimiento no hubo en el sentido de que él no ha salido de la casa”, sostuvo el abogado.

Según la defensa, incluso había otras personas en el inmueble en el momento de la visita de Carabineros, lo que refuerza la tesis de una falla en el sistema de ingreso.

Además, Juan Pablo Hermosilla recalcó que ya presentaron un escrito ante el tribunal explicando la situación.

“Estamos a disposición para poder acreditarlo. Pasan estas cosas algunas veces y no hay que alarmarse. Hay que cumplir de buena fe estas medidas y nosotros lo estamos haciendo”, puntualizó.