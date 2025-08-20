Defensa: Chile firma acuerdo de cooperación con Japón y anuncia apertura de agregaduría en Tokio

La ministra Adriana Delpiano sostuvo que este acuerdo “forma parte de una serie de acciones destinadas a consolidar nuestra relación en defensa”.

Este martes, el Ministerio de Defensa firmó un memorándum de entendimiento con Japón, orientado a fortalecer la cooperación en áreas como la política de defensa, las tecnologías del ámbito militar y la colaboración internacional para la paz, contemplando también intercambios académicos y de capacitación.

Detalles del acuerdo con Japón

La ceremonia de firma fue encabezada por la ministra de Defensa Nacional, Adriana Delpiano, y contó con la presencia del viceministro parlamentario de Defensa de Japón, Kobayashi Kazuhiro, y la embajadora japonesa en Chile, Ito Takako. Días antes, el documento ya había sido suscrito en Tokio por el ministro de Defensa japonés, Nakatani Gen.

Durante la actividad, Delpiano destacó que “este acuerdo sienta las bases para una cooperación sostenida y estable, abriendo oportunidades en el intercambio de experiencias en temas como asistencia humanitaria, la gestión de desastres, la agenda de Mujer, Paz y Seguridad, y el intercambio de tecnologías, entre otros”.

La secretaria de Estado agregó que esta iniciativa “forma parte de una serie de acciones destinadas a consolidar nuestra relación en defensa, como la apertura en 2026 de una Agregaduría de Defensa en Tokio, a cargo de la Armada, que beneficiará a las tres ramas de nuestras Fuerzas Armadas”.

En su intervención, la ministra también resaltó que este año se conmemoran 129 años de vínculos diplomáticos entre Chile y Japón, una relación que calificó como la más antigua entre Chile y un país asiático. Además, recordó la reciente visita del Buque Escuela Esmeralda a Osaka, como parte de su 69° Viaje de Instrucción.

Finalmente, Delpiano subrayó el trabajo sostenido del Ministerio en la consolidación de alianzas internacionales: “La Defensa Nacional tiene desde hace muchos años una diversificación de apoyos y de relaciones que mantiene a través de la relación directa con sus contrapartes. Esto es un esfuerzo permanente, no es reciente”.