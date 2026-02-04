Defensa de Ángela Vivanco apelará para revertir su prisión preventiva en la “Trama Bielorrusa”

El abogado Jorge Valladares anunció que presentará el recurso ante la Corte de Apelaciones y cuestionó que se haya acreditado un elemento clave del cohecho. El tribunal de alzada deberá revisar la cautelar más gravosa impuesta por el Juzgado de Garantía.

La defensa de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, confirmó que durante esta jornada ingresará una apelación contra la prisión preventiva decretada por el Juzgado de Garantía en la causa conocida como “Trama Bielorrusa”.

El recurso se presentará ante la Corte de Apelaciones, que deberá revisar la medida cautelar que mantiene privada de libertad a la exintegrante del máximo tribunal.

¿Qué busca la apelación y quién la presenta?

Según se informó, el recurso lo ingresará la defensa de Vivanco y lo encabezará su abogado, Jorge Valladares. El objetivo es revertir la prisión preventiva y lograr que la cautelar sea modificada.

Valladares sostuvo que la resolución que ordenó la prisión preventiva se basó en un análisis preliminar de los antecedentes expuestos por el Ministerio Público. A su juicio, no se acreditó “uno de los elementos esenciales del delito de cohecho” que se le imputa a Vivanco.

En esa línea, afirmó que no se configuró la existencia de un “acuerdo corruptor”, aspecto que calificó como central para establecer una eventual responsabilidad penal en los hechos investigados.

Ahora será la Corte de Apelaciones la que deberá pronunciarse sobre la apelación y resolver si se mantiene o se modifica la medida cautelar impuesta por el tribunal de primera instancia.