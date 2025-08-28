Decretan prisión preventiva para tercer detenido por secuestro de exalcalde Macul: Todavía quedaría un sospechoso prófugo

Según la investigación, Andrade, de 19 años, tuvo un rol clave en el delito, ya que habría conducido el vehículo del rapto, hecho giros con las tarjetas de la víctima y destruido su celular.

Este jueves la justicia formalizó a Yordyn Alexander Andrade Triviño, quien fue detenido ayer en el centro de Santiago acusado de participar en el secuestro extorsivo del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya.

El sujeto de 19 años y nacionalidad venezolana fue arrestado cargando una pistola cargada durante una fiscalización de rutina.

Detención y evidencias clave

El arresto tuvo lugar durante un control rutinario de Carabineros. El joven presentó una conducta sospechosa y trató de huir, pero fue alcanzado.

Según informó la PDI durante la audiencia, Andrade Triviño estaría involucrado en tareas clave del secuestro: condujo el vehículo usado en el delito, realizó giros de dinero desde las cuentas del exalcalde y eliminó el teléfono móvil de Montoya tras su captura.

Delitos imputados y medidas cautelares

El fiscal del Equipo de Coordinación Operativa (ECOH), Ernesto González, detalló que el imputado fue formalizado por secuestro extorsivo y tenencia ilegal de arma de fuego.

El tribunal lo calificó como un sujeto peligroso para la sociedad, justificando su prisión preventiva.

Durante la audiencia, además, se reveló que Andrade Triviño tiene una situación migratoria irregular y que había medidas cautelares vigentes desde enero por receptación de vehículo motorizado.

Hasta el momento, ya fueron detenidos tres individuos vinculados al caso: Yonaikel Valentín Marcano Villarroel, Israel Useche Galue y Andrade.

El fiscal González anunció que existe una cuarta persona, de sexo femenino, con orden de detención activa relacionada directamente con el secuestro de Montoya. Aunque aún no ha sido capturada, sus antecedentes ya fueron individualizados.

La Fiscalía mantiene un plazo de 120 días para investigar completamente el caso.