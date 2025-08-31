Decretan prisión preventiva para mujer acusada de violar a hombre con discapacidad en Arica

El ataque ocurrió en enero de 2023, y según la Fiscalía, la imputada contactó a la víctima por redes sociales antes de concretar la agresión.

Una mujer transexual fue enviada a prisión preventiva este domingo por orden del Juzgado de Garantía de Arica, tras ser formalizada por el delito de violación en perjuicio de un hombre con discapacidad mental.

La imputada fue detenida recientemente en la ciudad de Calama, luego de permanecer prófuga desde que comenzó la investigación.

Según informó la Fiscalía, la mujer había evitado comparecer ante la justicia y se mantenía inubicable, hasta que fue localizada gracias a las diligencias de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Arica.

Los hechos

El caso se remonta a enero de 2023, cuando la acusada habría contactado a la víctima —un hombre con un 50% de discapacidad severa— a través de redes sociales. Posteriormente, ambos se reunieron en un inmueble donde, según la Fiscalía, la imputada intimidó al hombre y cometió la agresión sexual, recogió La Tercera.

Durante la audiencia de formalización, el fiscal Cristian Sanhueza explicó que, dada la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga, se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, la que fue acogida por el tribunal.

La investigación continúa en curso mientras la imputada permanece privada de libertad.