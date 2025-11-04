País policial

Decretan prisión preventiva para Jorge Ugalde tras ser formalizado por el triple homicidio de su cuñado y sus dos hijos en La Reina

Por CNN Chile

04.11.2025 / 16:00

El sujeto fue formalizado luego que se convirtiera en el principal sospechoso del triple asesinato ocurrido el pasado 18 de octubre.

Este martes, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva contra Jorge Ugalde Parraguez, imputado como autor del homicidio calificado de su cuñado y sus dos hijos en su casa en La Reina.

El hecho ocurrió el pasado 18 de octubre al interior de un inmueble ubicado en calle La Cañada, donde se encontraron los tres cuerpos de las víctimas fatales.

Durante la audiencia de formalización de este martes, se le imputaron cargos al imputado en calidad de autor de tres delitos de homicidio calificado en contexto de violencia intrafamiliar, 391 causal 1 y 5, con las agravantes de alevosia y premeditación conocida.

A pesar de que en un principio de barajó la hipótesis de un parricidio y posterior suicidio, durante las últimas horas se produjo un vuelco en el caso y se detuvo a Ugalde por su presunta responsabilidad en el hecho.

