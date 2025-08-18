País Caso Ojeda

Decretan prisión preventiva para el “Gordo Alex”, participante directo en el crimen de Ronald Ojeda

Por CNN Chile

18.08.2025 / 17:08

La causa, que lidera el fiscal regional ECOH, Héctor Barros, mantiene a 12 personas privadas de libertad.

En prisión preventiva quedó el Alfredo José Henríquez Pineda, alias “Gordo Alex”, ciudadano venezolano detenido por su presunta participación en el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda. 

El imputado fue capturado tras varios operativos y allanamientos registrados en los últimos días en la capital, y se suma a otros miembros de la banda detenidos a principios de año en el país austral y hoy en prisión preventiva.

Henríquez se encontraba en situación irregular y se le atribuye ser integrante de la facción operativo en Chile; “Los Piratas” del Tren de Aragua.

Noticia en desarrollo… 

