Decretan alerta temprana preventiva para la Región de La Araucanía por viento

Desde el Senapred señalaron que la alerta estará vigente “a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten”.

Este miércoles, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta temprana preventiva para la Región de La Araucanía por viento.

Detalles de la alerta del Senapred

Desde el organismo tomaron la decisión debido al pronóstico de viento dado a conocer por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para la región.

En concreto, hay un aviso por viento normal a moderado en la cordillera, fenómeno que ocurrirá a lo largo de este 3 de septiembre.

“En consideración a este antecedente, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía, la Dirección Regional del Senapred declara Alerta Temprana Preventiva Regional, vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten”, agregaron desde el Senapred.

Detallaron que esta alerta implica un reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo “preciso y riguroso” de las condiciones de riesgo y vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sinapred para “actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia”.

Finalmente, recomendaron a la población de “informarse sobre las condiciones del tiempo; y alejarse del tendido eléctrico, grandes árboles y carteles publicitarios, ya que podrían colapsar debido al viento”.