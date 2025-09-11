Decretan alerta temprana preventiva en comunas de Coquimbo por pampillas: En la principal se esperan 100 mil personas por día

Se trata de cinco pampillas que se desarrollarán en comunas de la región. Revisa todos los detalles y las recomendaciones del Senapred.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta temprana preventiva en varias comunas de la Región de Coquimbo por “evento masivo”.

En concreto, se debe a pampillas que se desarrollarán en cuatro comunas de la región entre el martes 16 y el domingo 21 de septiembre en el contexto de las Fiestas Patrias.

Dichos eventos reunirán a miles de personas durante su desarrollo. El máximo de asistencia será en la popular Pampilla de Coquimbo, donde se prevé asistan 100 mil personas diariamente.

¿En qué comunas de Coquimbo hay alerta temprana preventiva?

La Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Coquimbo, La Serena, Vicuña y Punitaqui por evento masivo. La medida estará vigente “desde hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten”.

Detallaron que la declaración de esta alerta se constituye como un “estado de reforzamiento de la vigilancia”, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sinapred con el fin de actuar oportunamente “frente a eventuales situaciones de emergencia”.

Finalmente, desde el Senapred instaron a la población a “identificar las vías de evacuación y coordinar un punto de encuentro con los que te acompañan. En caso de una emergencia, mantén la calma, coopera con encargados de seguridad, aléjate de lugares que representen un peligro evidente y, en caso de ser posible, presta ayuda a niños, ancianos y embarazadas”.