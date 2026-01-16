País región del maule

Decretan alerta roja en la Región del Maule por “calor extremo”: Temperaturas podrían llegar hasta 34° C

Por CNN Chile

16.01.2026 / 11:43

Senapred indicó que las altas temperaturas se presentarán en la cordillera de la costa, en el valle y en la precordillera.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó Alerta Roja para la Región del Maule debido al “calor extremo” que se pronosticó para este fin de semana.

La decisión se tomó debido a la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que emitió un aviso por “altas temperaturas en cordillera de la costa, valle y precordillera”.

En concreto, se pronostican temperaturas que variarán entre 30 y 34° C desde este viernes 16 al domingo 18 de enero.

La institución indicó que considerando dichos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Los Lagos, “la Dirección Regional del Senapred declara Alerta Roja Regional por calor extremo, vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones del evento así lo ameriten”.

Con la declaración, además, “se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar, dada la extensión y severidad del evento”.

Senapred recomendó a la población mantenerse protegidos y extremar precauciones ante los riesgos derivados del calor extremo; y llamó a tener especial atención con grupos más vulnerables, quienes “deben limitar su exposición al sol y mantener su hidratación”.

