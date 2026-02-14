Decretan alerta roja para la comuna de Los Ángeles por incendio forestal cercano a sectores poblados

Desde el Senapred detallaron que la alerta estará vigente desde hoy y hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten.

Este sábado, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó Alerta Roja para la comuna de Los Andes, en la Región del Bíobío, debido a un incendio forestal.

Detalles del incendio en Los Ángeles

De acuerdo con la información entregada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el incendio abarca una superficie de 1,3 hectáreas, desarrollándose cercano a sectores habitados.

Desde el Senapred detallaron que, en consideración a los antecedentes y con base en la información técnica proporcionada por Conaf, es que decidieron decretar la alerta desde hoy y hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten.

Finalmente, afirmaron que con la declaración de esta alerta se “movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sinapred. De esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”.