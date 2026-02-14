País incendios forestales

Decretan alerta roja para la comuna de Los Ángeles por incendio forestal cercano a sectores poblados

Por CNN Chile

14.02.2026 / 14:36

{alt}

Desde el Senapred detallaron que la alerta estará vigente desde hoy y hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten.

Este sábado, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó Alerta Roja para la comuna de Los Andes, en la Región del Bíobío, debido a un incendio forestal.

Detalles del incendio en Los Ángeles

De acuerdo con la información entregada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el incendio abarca una superficie de 1,3 hectáreas, desarrollándose cercano a sectores habitados.

Desde el Senapred detallaron que, en consideración a los antecedentes y con base en la información técnica proporcionada por Conaf, es que decidieron decretar la alerta desde hoy y hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten.

Finalmente, afirmaron que con la declaración de esta alerta se “movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sinapred. De esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”.

DESTACAMOS

País En medio de polémica por ayuda humanitaria a Cuba: El día que el Gobierno de Sebastián Piñera envió 17 toneladas de ayuda a Venezuela

LO ÚLTIMO

País Incluye Santiago: Meteorología emite alerta por “altas temperaturas extremas” en tres regiones
¿Fan de "Cumbres Borrascosas"? 5 adaptaciones de clásicos de la literatura inglesa que no te puedes perder
Cautela financiera en San Valentín: 6 de cada 10 chilenos gastarán menos de $50 mil
Por vínculo con investigación a casinos ilegales: Seremi de La Araucanía advierte que designación de Jouannet abre “flanco” al futuro gobierno
Decretan alerta roja para la comuna de Los Ángeles por incendio forestal cercano a sectores poblados
Encuentran cuerpo flotando en la bahía de San Antonio: Correspondería a una mujer