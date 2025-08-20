Declaran Alerta Temprana Preventiva en la Región Metropolitana por pronóstico de lluvias, nevadas y vientos

Entre este jueves 21 y el sábado 23 se prevén distintos fenómenos meteorológicos en la región.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva en la Región Metropolitana debido al evento meteorológico pronosticado para esta semana.

Entre este jueves 21 y el sábado 23 de agosto se prevén precipitaciones, viento y nevadas en la capital, de acuerdo a lo informado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Hasta la fecha, están vigentes los siguientes pronósticos en la RM:

Entre el 21 y el 22 se prevén nevadas normales a moderadas con probabilidad de ventiscas en la cordillera de la región; probables nevadas con probabilidad de riesgo en el desplazamiento en la precordillera; viento normal a moderado con probabilidad de viento blanco en la cordillera, probables tormentas eléctricas con probabilidad de granizos en la cordillera de la costa y precipitaciones normales a moderadas en la cordillera de la costa y valle de la región.

Mientras que para el sábado 23 se esperan heladas normales a moderadas en el valle y precordillera.

Según lo informado por la DMC, estos serán los montos de precipitaciones (mm/cm), viento (km/h) e isoterma 0° C:

La declaración de esta Alerta “se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia”.