Declaran Alerta Temprana Preventiva para varias comunas de Coquimbo por viento: Fenómeno también afectará a Valparaíso

Desde el Senapred señalaron que la medida estará vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten.

Este miércoles, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta temprana preventiva para varias comunas de la Región de Coquimbo.

Esto luego de que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) pronosticara “viento normal a moderado (entre 40 y 60 km/h)” en el litoral de la región durante esta misma jornada, por lo que se decretó la alerta para las comunas de La Higuera, La Serena, Coquimbo, Ovalle, Canela y Los Vilos.

En consideración a ello es que la Dirección Regional del Senapred de Coquimbo, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional, declaró la alerta que estará vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten debido al aumento del riesgo asociado a esta variable meteorológica.

“La declaración de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sinapre con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia”, agregaron.

La DMC también emitió un aviso meteorológico por probabilidad de viento, además de Coquimbo, para la Región de Valparaíso. Desde el organismo detallaron que se trata de viento normal a moderado, debido a un “jet costero”, el que golpeará el litoral de ambas regiones durante esta tarde de miércoles.