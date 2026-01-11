Declaran Alerta Roja en Pinto por incendio forestal en Reserva Nacional Ñuble

El siniestro sería "complejo" según autoridades de Conaf dado el sector en que avanzan las llamas.

Este domingo se declaró Alerta Roja para la comuna de Pinto, Región del Ñuble, a raíz de un incendio forestal que afecta la Reserva Nacional Ñuble.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Según los antecedentes técnicos que proporciona Conaf, y en coordinación con la dirección nacional de Senapred, se definió decretar la máxima alerta que permite la movilización de recursos necesarios para el combate del siniestro.

Según informó el director regional de Conaf, Juan Salvador Ramírez, el fuego está alejado de viviendas, pero que dada la ausencia de accesos terrestres será “un incendio complejo”.

Preliminarmente se habla de al menos 5 hectáreas afectadas.