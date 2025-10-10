Declaran alerta de tsunami tras fuerte sismo de magnitud 7,8: Senapred estableció Alerta Roja en Cabo de Hornos

El movimiento telúrico se produjo a las 17:30 hora local, con epicentro a 263 kilómetros al noroeste de la Base Frei, una de las principales instalaciones chilenas en el continente blanco.

Este viernes el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) emitió una alerta de tsunami para las costas del Territorio Antártico Chileno, luego de que un potente sismo de magnitud 7,8 se registrara en la zona durante la tarde.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), la magnitud preliminar del terremoto fue de 7,8.

Como medida preventiva, el SHOA decretó estado de amenaza de tsunami exclusivamente para las costas del territorio antártico, estableciendo la evacuación inmediata de la zona de playa.

Según la estimación oficial, las olas podrían alcanzar la Base Prat a las 18:20 horas y la Base O’Higgins a las 18:43 horas de este viernes 10 de octubre.

En tanto, para el resto del país, el SHOA mantiene una alerta informativa, lo que indica que no existe riesgo de tsunami para las demás zonas del territorio nacional.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños materiales en las bases chilenas. Equipos de emergencia permanecen desplegados en el lugar, monitoreando la evolución del fenómeno y el comportamiento del mar.

En tanto, Senapred declaró Alerta Roja para la comuna de Cabo de Hornos tras el sismo.