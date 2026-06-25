Declaran alerta ambiental para este viernes en Santiago: Revisa la restricción vehicular y las medidas vigentes

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana decretó alerta ambiental para este viernes 26 de junio en Santiago, con el fin de proteger la salud de la población ante las desfavorables condiciones de ventilación que se mantienen en la cuenca capitalina.

La medida fue adoptada por recomendación de la Seremi del Medio Ambiente, luego de que la estación de monitoreo de Cerro Navia registrara alerta por material particulado MP10 a las 07:00 de este jueves, condición que se extendió por cuatro horas. En tanto, el resto de las estaciones de la Red de Monitoreo del Ministerio del Medio Ambiente se mantuvieron en niveles regular y bueno.

Según informó la autoridad, para este viernes se espera un régimen anticiclónico en superficie y flujo zonal en altura, con temperaturas que oscilarán entre los 2°C y 19°C, además de ausencia de advección hacia la cuenca, lo que favorecería la acumulación de contaminantes.

Las autoridades hicieron un llamado a respetar las medidas establecidas durante este episodio crítico, especialmente la prohibición de utilizar calefactores a leña y otros combustibles sólidos derivados de la madera, con excepción de los equipos que funcionan con pellets.

La fiscalización de esta medida estará a cargo de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, en coordinación con los municipios y Carabineros. En tanto, la restricción vehicular será controlada por Carabineros, la Unidad de Fiscalización del Ministerio de Transportes y la red de cámaras de televigilancia desplegada en la Región Metropolitana.

Medidas para este viernes 26 de junio

Restricción vehicular

Automóviles con sello verde: patentes terminadas en 6 y 7 (inscritos antes de septiembre de 2011), en la provincia de Santiago, además de San Bernardo y Puente Alto.

Automóviles sin sello verde: patentes terminadas en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 al interior del anillo Américo Vespucio.

Automóviles sin sello verde: patentes terminadas en 2, 3, 4 y 5 fuera del anillo Américo Vespucio, en la provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto.

Motocicletas: patentes terminadas en 6 y 7 en la provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto.

Transporte de carga y camionetas sin sello verde: patentes terminadas en 2, 3, 4 y 5 al interior del anillo Américo Vespucio.

Quemas agrícolas

Se mantiene la prohibición de quemas agrícolas en toda la Región Metropolitana entre el 1 de marzo y el 31 de octubre.

Calefacción residencial

No podrán funcionar calefactores de uso residencial que utilicen leña u otros combustibles sólidos derivados de la madera en toda la Región Metropolitana, con excepción de los calefactores a pellets.

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