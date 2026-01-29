Debate por Sala Cuna: Mara Sedini advierte que sería un “error” que la ley quede mal por salir apurada

La futura ministra vocera de Gobierno sostuvo que la iniciativa requiere correcciones y un debate adecuado.

La futura ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, se refirió al debate en torno al proyecto de Sala Cuna, advirtiendo sobre los riesgos de avanzar de manera apresurada en su tramitación.

A su juicio, aprobar una ley sin un análisis adecuado podría derivar en errores, como ha ocurrido con otras políticas públicas, dijo en T13 Radio.

“Nosotros esperamos que salga un buen proyecto. Hoy día tiene algunas falencias que se han estado conversando, se han acercado posiciones, pero al igual que muchas políticas públicas, que salgan mal hechas por salir apuradas es un error. Sala Cuna es muy importante y queremos que salga bien”, aseveró.

El tema volvió a tensionarse luego de que el Gobierno intensificara sus críticas por la demora en el Congreso. Desde La Moneda apuntan al presidente de la Comisión de Educación del Senado, Gustavo Sanhueza (UDI), por no convocar a la instancia legislativa esta semana debido a que salió del país.

Si bien Sedini recordó que la Sala Cuna Universal está contemplada en el programa de Kast, precisó que su discusión actual corresponde al Ejecutivo en funciones y al Congreso hasta el 11 de marzo.

“La Sala Cuna universal es un proyecto que está en el plan de gobierno del presidente Kast, hoy día en discusión algunos temas que le corresponden al Gobierno actual, que todavía ejerce hasta el 11 de marzo, y al Congreso”, afirmó Sedini.

En ese contexto, afirmó que si la próxima administración debe continuar con la tramitación, el objetivo será fortalecer el proyecto y corregir las falencias que hoy presenta.

“Ocurra lo que ocurra, nosotros, si nos toca seguir discutiendo este proyecto, lo que vamos a hacer es fortalecerlo y corregir cualquier problema que tenga hoy día”, señaló.

Finalmente, la futura autoridad enfatizó la relevancia de contar con una iniciativa bien diseñada y sostuvo que, si bien ha habido acercamientos en algunos puntos, la premura no debe primar sobre la calidad de la ley, dada la importancia que tiene la Sala Cuna.