De Saloon se presentará gratis en el Metro en un nuevo ciclo de “Música de Estación”: ¿Cuándo y dónde será?

Por CNN Chile

29.10.2025 / 09:27

La banda nacional rememorará sus éxitos y también celebrará el lanzamiento de su último disco "El sonido del misterio".

La banda chilena De Saloon llegará al Metro de Santiago en un nuevo ciclo de “Música de Estación”, que se mezcla también con el lanzamiento de su último disco.

La agrupación promete un reencuentro con la historia, su público y con la ciudad que los vio crecer, con una presentación en la estación Quinta Normal (Línea 5) y rememorando éxitos como “Déjalo”, “Abrázame”, “Té”, “Quédate” y más.

El show de lanzamiento de su última entrega -“El sonido del misterio”, producido por Piero Duhart- será el próximo 19 de diciembre en el Teatro Coliseo e incluye una gira por diferentes ciudades, además del reciente anuncio como parte de Lollapalooza Chile 2026.

De Saloon en el Metro de Santiago: ¿Cuándo y dónde se presentarán?

La banda se presentará gratis este miércoles 29 de octubre.

El show será a partir de las 17:00 horas en Quinta Normal, en Línea 5.

