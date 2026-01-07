De Iván Poduje a Jorque Quiroz: Los nombres que estarían confirmados para integrarse al gabinete de José Antonio Kast

Desde el Partido Republicano se deslizaron algunos de los personeros que asumirían cargos ministeriales a contar de marzo.

El 20 de enero. Este fue el plazo autoimpuesto por el Partido Republicano para dar a conocer el equipo ministerial del Presidente electo, José Antonio Kast, de cara al inicio de su administración en marzo.

Dicha fecha fue informada por la secretaria general de la colectividad, Ruth Hurtado, en conversación con EMOL.

En este contexto, la propia Hurtado ya adelantó algunos de los nombres que llegarían al equipo ministerial de Kast, aunque no detalló a qué carteras se integrarían.

Estos son los casos de Iván Poduje -quien estaría siendo evaluado para el Ministerio de Vivienda– y el de Martín Arrau, quien según Ex-Ante sería el próximo ministro de Obras Públicas.

También está el caso de Claudio Alvarado y de Jorge Quiroz, que podrían liderar ministerios como Interior y Hacienda, respectivamente.

A pesar que Hurtado confirmó dichos nombres, todavía se desconoce si es que podrían realizar más de una función al fusionar las labores de dos o más ministerios.