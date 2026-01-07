País gobierno

De Iván Poduje a Jorque Quiroz: Los nombres que estarían confirmados para integrarse al gabinete de José Antonio Kast

Por CNN Chile

07.01.2026 / 11:44

{alt}

Desde el Partido Republicano se deslizaron algunos de los personeros que asumirían cargos ministeriales a contar de marzo.

El 20 de enero. Este fue el plazo autoimpuesto por el Partido Republicano para dar a conocer el equipo ministerial del Presidente electo, José Antonio Kast, de cara al inicio de su administración en marzo.

Dicha fecha fue informada por la secretaria general de la colectividad, Ruth Hurtado, en conversación con EMOL.

En este contexto, la propia Hurtado ya adelantó algunos de los nombres que llegarían al equipo ministerial de Kast, aunque no detalló a qué carteras se integrarían.

Estos son los casos de Iván Poduje -quien estaría siendo evaluado para el Ministerio de Vivienda– y el de Martín Arrau, quien según Ex-Ante sería el próximo ministro de Obras Públicas.

También está el caso de Claudio Alvarado y de Jorge Quiroz, que podrían liderar ministerios como Interior y Hacienda, respectivamente.

A pesar que Hurtado confirmó dichos nombres, todavía se desconoce si es que podrían realizar más de una función al fusionar las labores de dos o más ministerios.

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

País Tras acuerdo con Sernac: Entel deberá compensar a más de 2 millones de clientes
Minsal emite alerta alimentaria para Alfamino, fórmula infantil para necesidades especiales: Hizo llamado a no consumirla
Jugadora sin experiencia participa en torneo profesional y protagoniza bochorno mundial: Anotó 3 puntos y 2 fueron por doble falta
De Iván Poduje a Jorque Quiroz: Los nombres que estarían confirmados para integrarse al gabinete de José Antonio Kast
NVIDIA presenta sus GeForce RTX Serie 50 en medio de un mercado global tensionado por la escasez de memorias
Estados Unidos inició operación para incautar petrolero vinculado a Venezuela