De Grange explica las diferencias de tiempo en decretos de catástrofe entre aluvión de Coquimbo y el de Las Condes: “Hay un aprendizaje”

El biministro de Transportes y de Obras Públicas, Louis de Grange, abordó el aluvión que afectó a Las Condes durante la tarde del pasado jueves, particularmente al sector de San Carlos de Apoquindo.

En conversación con Radio ADN, el secretario de Estado fue consultado sobre por qué se decretó estado de catástrofe en la capital tres horas después de que comenzara el evento climático y en los aluviones en la Región de Coquimbo de julio tomó varios días.

Sobre este punto, de Grange aseguró que “yo creo que lo importante es que se haya decretado catástrofe en estos momentos en el sector donde se vio afectado, de la misma forma que se decretó en la Región de Coquimbo“.

Posteriormente, apuntó que “los casos no son 100% comparables. Pero por supuesto, también hay un aprendizaje en el proceso. Hay sectores en la Región de Coquimbo que también fueron tremendamente afectados. Yo estuve personalmente en el sector de El Islón en La Serena, y era comparable con lo que vimos ayer en San Carlos de Apoquindo“.

“Me tocó ver ambas realidades y el nivel de daño, la destrucción, era equivalente. Por lo tanto, lo que vimos en la Región de Coquimbo y en el sur de la Región de Atacama nos permite, también, tomar medidas y aprendizajes en forma más efectiva para esta catástrofe que enfrentamos ayer“, añadió.

Finalmente, sostuvo que “ahora, cuando enfrentamos este tipo de catástrofes, hay un aprendizaje y tenemos las medidas probadas de cómo actuar con mayor celeridad. Eso es lo que ocurre con todos los procesos de crisis de esta índole”.