País alerta agrometeorológica

DCM emite alerta agrometeorológica entre O’Higgins y La Araucanía: Temperaturas podrían llegar a 33° C

Por Valentina Sánchez Cárdenas

20.11.2025 / 08:41

{alt}

El fenómeno se dará en O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una Alerta Agrometeorológica por altas temperaturas entre las regiones de O’Higgins y La Araucanía.

Debido a una “circulación ciclónica en superficie y de una dorsal en altura en la zona central (que aportarán flujo del este), se espera un aumento en las temperaturas máximas”.

El fenómeno se dará entre el viernes 21 y el domingo 23 de noviembre en las regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía.

Cabe recalcar que esta advertencia está dirigida a los sectores agrícolas de dichas regiones.

“Es importante recordar a los agricultores y usuarios que los valores presentados en la tabla son pronosticados, por lo que pueden sufrir modificaciones en los días venideros”, remarcó Meteorología.

Advertencia Agrometeorológica entre O’Higgins y La Araucanía

O’Higgins: 

  • Cordillera de la Costa: 28-30° C
  • Valles: 29-31° C
  • Precordillera: 29-31° C

Maule:

  • Litoral: 22-24° C
  • Cordillera de la Costa: 29-31° C y 30-32° C
  • Valles: 30-32° C y 31-33° C
  • Precordillera: 30-32° C y 31-33° C

Ñuble:

  • Litoral: 22-24° C
  • Cordillera de la Costa: 29-31° C y 30-32° C
  • Valles: 30-32° C y 31-33° C
  • Precordillera: 30-32° C y 31-33° C

Biobío:

  • Cordillera de la Costa: 27-29° C
  • Valles: 28-30° C
  • Precordillera: 29-31° C

La Araucanía: 

  • Cordillera de la Costa: 22-24° C y 23-25° C
  • Valles: 26-28° C y 27-29° C
  • Precordillera: 25-27° C y 26-28° C

DESTACAMOS

País Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país

LO ÚLTIMO

Mundo “Una mentira”: Gobierno venezolano niega que Nicolás Maduro dijera a Estados Unidos que renunciaría en dos años
Operativo en el Terminal Pesquero dejó 22 detenidos: Fiscalía y PDI investigan estructuras criminales y robo de salmón
EN VIVO: Presentación resultados del ranking y premiación Merco Salud 2025: Clínicas, hospitales y servicios clínicos con mejor reputación
Proyecto de Sala Cuna Universal avanza en el Congreso: ¿Qué falta para que se apruebe?
El Senado discutirá en sesiones especiales el proyecto de ley de Presupuestos 2026
Conaf confirma que no había guardaparques en sector de tragedia en Torres del Paine: “Habían bajado a votar”