DCM emite alerta agrometeorológica entre O’Higgins y La Araucanía: Temperaturas podrían llegar a 33° C

El fenómeno se dará en O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una Alerta Agrometeorológica por altas temperaturas entre las regiones de O’Higgins y La Araucanía.

Debido a una “circulación ciclónica en superficie y de una dorsal en altura en la zona central (que aportarán flujo del este), se espera un aumento en las temperaturas máximas”.

El fenómeno se dará entre el viernes 21 y el domingo 23 de noviembre en las regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía.

Advertencia Agrometeorológica: [19/nov 15:57] Altas temperaturas máximas entre las regiones de O’Higgins y La Araucanía pic.twitter.com/exthjgE4sG — MeteoChile (@meteochile_dmc) November 19, 2025

Cabe recalcar que esta advertencia está dirigida a los sectores agrícolas de dichas regiones.

“Es importante recordar a los agricultores y usuarios que los valores presentados en la tabla son pronosticados, por lo que pueden sufrir modificaciones en los días venideros”, remarcó Meteorología.

O’Higgins:

Cordillera de la Costa: 28-30° C

Valles: 29-31° C

Precordillera: 29-31° C

Maule:

Litoral: 22-24° C

Cordillera de la Costa: 29-31° C y 30-32° C

Valles: 30-32° C y 31-33° C

Precordillera: 30-32° C y 31-33° C

Ñuble:

Litoral: 22-24° C

Cordillera de la Costa: 29-31° C y 30-32° C

Valles: 30-32° C y 31-33° C

Precordillera: 30-32° C y 31-33° C

Biobío:

Cordillera de la Costa: 27-29° C

Valles: 28-30° C

Precordillera: 29-31° C

La Araucanía: