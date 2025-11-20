DCM emite alerta agrometeorológica entre O’Higgins y La Araucanía: Temperaturas podrían llegar a 33° C

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.
El fenómeno se dará en O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una Alerta Agrometeorológica por altas temperaturas entre las regiones de O’Higgins y La Araucanía.
Debido a una “circulación ciclónica en superficie y de una dorsal en altura en la zona central (que aportarán flujo del este), se espera un aumento en las temperaturas máximas”.
El fenómeno se dará entre el viernes 21 y el domingo 23 de noviembre en las regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía.
Advertencia Agrometeorológica: [19/nov 15:57] Altas temperaturas máximas entre las regiones de O’Higgins y La Araucanía pic.twitter.com/exthjgE4sG
— MeteoChile (@meteochile_dmc) November 19, 2025
Cabe recalcar que esta advertencia está dirigida a los sectores agrícolas de dichas regiones.
“Es importante recordar a los agricultores y usuarios que los valores presentados en la tabla son pronosticados, por lo que pueden sufrir modificaciones en los días venideros”, remarcó Meteorología.
O’Higgins:
Maule:
Ñuble:
Biobío:
La Araucanía:
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.