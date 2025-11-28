DC anunció suspensión de militancia del Patricio Ferreira, alcalde de Alto Hospicio, detenido por violación

Según explicó la secretaria general del partido, Alejandra Krauss, una vez que el Tribunal de Garantía realice el control de detención a Ferreira esta jornada, se abrirá de oficio el procedimiento disciplinario correspondiente, lo que derivará en la suspensión automática de los derechos de militante.

La Democracia Cristiana confirmó este viernes que activará el mecanismo interno para suspender la militancia del alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira, detenido la tarde del jueves en Tarapacá tras una denuncia por una presunta violación.

En conversación con Tele13 Radio, la secretaria general del partido, Alejandra Krauss, aseguró que la colectividad aplicará el mismo protocolo utilizado en casos previos.

Según explicó, una vez que el Tribunal de Garantía realice el control de detención a Ferreira—programado para esta jornada—, se abrirá de oficio el procedimiento disciplinario correspondiente, lo que derivará en la suspensión automática de los derechos de militante.

Krauss enfatizó que la medida se adopta especialmente ante hechos que podrían constituir delitos graves.

“La regla ha sido siempre la misma, y más aún cuando se trata de situaciones donde la víctima es lo primordial para nosotros”, señaló.

Consultada sobre el impacto que generó al interior del partido la detención del jefe comunal, la dirigenta afirmó que hechos de esta naturaleza “son intolerables e inconcebibles”, y agregó que, de haber existido alguna señal previa que generara dudas sobre su conducta, Ferreira no habría sido candidato por la DC.