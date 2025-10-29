DC anuncia querella por desaparición de concejala de Villa Alegre: “En democracia estas cosas no pueden suceder”

El presidente del partido, el senador Francisco Huenchumilla, sostuvo que “el Estado debe hacer todo el esfuerzo posible para entregar respuestas a la familia”.

Este martes, la Democracia Cristiana (DC) anunció su decisión de presentarse como querellante en el caso por la desaparición de la concejala María Ignacia González.

Desde la tienda señalaron que tomaron la decisión con el objetivo de acompañar a la familia y contribuir a que la investigación avance con todas las herramientas del Estado.

El presidente del partido, el senador Francisco Huenchumilla, sostuvo que “teníamos una preocupación por María Ignacia González, porque ella es concejala y pertenece a la DC, por lo tanto, es una autoridad política a nivel comunal“.

“Queríamos saber el estado de la investigación y le hemos comunicado al señor fiscal (Ángel Valencia ) que vamos a querellarnos y hacernos parte en el proceso como Democracia Cristiana. Vamos a actuar procesalmente como corresponde”, agregó.

Afirmó que la colectividad tiene “el máximo interés en que se usen todas las herramientas del Estado para encontrar a María Ignacia González. En un Estado de derecho y en democracia, situaciones como esta no pueden suceder, y por lo tanto el Estado debe hacer todo el esfuerzo posible para entregar respuestas a la familia”.