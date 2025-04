“Es un daño irreparable”: Mujer condenada por dispararle al violador de su hija de 7 años pide indulto presidencial

La mujer, que permanece hace más de dos años recluida en el Complejo Penitenciario Femenino de Valparaíso, pidió el perdón del Presidente Gabriel Boric, argumentando razones humanitarias y falta de perspectiva de género durante su juicio.

Este lunes se dio a conocer la petición al indulto presidencial que realiza una mujer que fue condenada tras dispararle al violador de su hija.

Yesenia es una mujer de 33 años que fue condenada en 2021 a 8 años de cárcel por homicidio frustrado y porte ilegal de arma por dispararle a su expareja y padre biológico de la menor, luego de que se enterara de que este había abusado y violado a su hija de 7 años durante casi tres años.

La mujer, que permanece hace más de dos años recluida en el Complejo Penitenciario Femenino de Valparaíso, pidió el perdón del Presidente Gabriel Boric, argumentando razones humanitarias y falta de perspectiva de género durante su juicio.

“Le diría al Presidente que tome atención a mi caso porque yo igual fui condenada antes de que a él (padre de la menor) lo declaran culpable, entonces igual hay suficientes pruebas que se valida de que yo no estoy mintiendo”, sostuvo.

Según el relato de la mujer, revelado por un reportaje de CHV, se habría enterado de los abusos luego de que la menor le confesara a su tía los terribles delitos de los que habría sido víctima.

“Recuerdo que salimos de la manito a caminar por el campo y yo le digo a mi hija: ‘Tu tía me contó algo que tú le contaste anoche’, y ella me queda mirando y me dice ‘mamá te lo prometo que es verdad, mamá, yo te lo prometo por mi garrita que es verdad’. Ahí la abracé y yo lloraba y le pedía perdón a mi hija por no haberme dado cuenta antes“, señaló.

Al encarar al agresor, la madre denuncia que el hombre la agredió. En un intento de defensa, -argumentó en su testimonio judicial-, tomó una pistola que su expareja mantenía guardada en el domicilio en el que se encontraban y le disparó en el brazo izquierdo.

“Yo saco el arma y le disparo en el brazo para que me soltara. Luego llegaron su papá y hermano y entre los tres me empiezan a pegar en el suelo (…), su padre me ahorcaba en el suelo diciéndome que me iba a matar“, narró la imputada.

La herida no fue de gravedad y la mujer fue detenida posterior al hecho.

En tanto, el padre de la niña fue condenado a 18 años de prisión por violación reiterada a la menor.

“18 años para mí no es suficiente. Él violó y abusó de mi hija, desde que mi hija tenía alrededor de 4 años. ¿Cómo? No entiendo, o sea, es un daño irreparable para ella, para mí y para toda mi familia”, puntualizó.