Daniel Sauer regresará a prisión preventiva: Revocan arresto domiciliario de empresario involucrado en caso Factop

El empresario Daniel Sauer regresará a prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, tras una decisión de la Corte de Apelaciones que revocó la medidad cautelar de arresto domiciliario total que había obtenido hace apenas una semana.

El empresario es una de las principales figuras investigadas en el caso Factop, una presunta red de delitos económicos que involucra a sociedades financieras no reguladas y eventuales fraudes que habrían generado perjuicios millonarios.

Sauer está siendo investigado por presuntos delitos de estafa reiterada, administración desleal, invasión al giro bancario, infracción a la Ley de Mercado de Valores, lavado de activos y delitos tributarios.

¿Qué pasó?

Sauer había sido beneficiado por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago con una modificación de medidas cautelares, que también incluía arraigo nacional.

Sin embargo, el Ministerio Público apeló a la resolución, argumentando que no existían fundamentos suficientes para otorgarle el cambio, consignó Radio Biobío.

Este viernes, la Justicia acogió los argumentos del ente persecutor y resolvió que Sauer deberá continuar en prisión preventiva, la misma medida que había cumplido por más de un año antes de su breve paso por arresto domiciliario.

“Dada la gravedad de los delitos por los cuales ha sido formalizado, y las penas asignadas (…) en particular, se consideró que el transcurso del tiempo a su respecto no era un fundamento suficiente para sustituir la medida cautelar. O sea, no necesariamente que lleve un año sometido a prisión preventiva va a justificar un cambio de medida”, explicó Juan Pablo Araya, fiscal de la Fiscalía Metropolitana Oriente.