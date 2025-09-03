País elección parlamentaria

Daniel Jadue podrá ser candidato a diputado: Tribunal rechazó reclamación de RN en su contra

Por CNN Chile

03.09.2025 / 18:37

El exalcalde de Recoleta recibió un resultado favorable para sus pretenciones parlamentarias, luego que el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana rechazara la acción que buscaba dejarlo fuera de la carrera por su situación judicial.

Este miércoles el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana resolvió rechazar la reclamación en contra de Daniel Jadue en cuanto a su candidatura parlamentaria, dando así luz verde a sus pretenciones electorales.

La reclamación había sido presentada desde Renovación Nacional y apuntaba a evitar que Jadue pudiera participar de estos comicios a propósito de que a la fecha se encuentra acusado en el marco del Caso Farmacias Populares, por lo que indicaban que entraba en conflicto con lo expresado en la Constitución chilena sobre la pérdida del derecho a sufragio.

Ante el rechazo del Segundo Tribunal Electoral, el exalcalde de Recoleta puede continuar con su candidatura a diputado por el distrito 9, que comprende las comunas de Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca.

Noticia en desarrollo…

