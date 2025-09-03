Daniel Jadue podrá ser candidato a diputado: Tribunal rechazó reclamación de RN en su contra

El exalcalde de Recoleta recibió un resultado favorable para sus pretenciones parlamentarias, luego que el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana rechazara la acción que buscaba dejarlo fuera de la carrera por su situación judicial.

Este miércoles el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana resolvió rechazar la reclamación en contra de Daniel Jadue en cuanto a su candidatura parlamentaria, dando así luz verde a sus pretenciones electorales.

🔴AHORA| 2do Tribunal Electoral rechazó solicitud de excluir del padrón electoral a Daniel Jadue, por lo que podrá continuar como candidato a diputado por el PC. Tribunal consideró que todavía no se ha celebrado la APJO, no siendo suficiente la acusación de Fiscalía.@CNNChile pic.twitter.com/hPzyqAZrOk — Miguelangel Araya (@solomaraya) September 3, 2025

La reclamación había sido presentada desde Renovación Nacional y apuntaba a evitar que Jadue pudiera participar de estos comicios a propósito de que a la fecha se encuentra acusado en el marco del Caso Farmacias Populares, por lo que indicaban que entraba en conflicto con lo expresado en la Constitución chilena sobre la pérdida del derecho a sufragio.

Ante el rechazo del Segundo Tribunal Electoral, el exalcalde de Recoleta puede continuar con su candidatura a diputado por el distrito 9, que comprende las comunas de Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca.

Noticia en desarrollo…