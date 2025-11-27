Daniel Jadue arremete contra Frei y lo compara con su padre: “Qué diferencia entre un estadista y alguien que solo le interesa su bolsillo”

En el marco de su programa Sin Maquillaje, la influyente figura del Partido Comunista arremetió contra Frei, pero también tuvo críticas a la DC.

El exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue criticó al expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle luego de la reunión que sostuviera con el candidato presidencial de Republicanos, José Antonio Kast, de cara a la segunda vuelta del 14 de diciembre.

Un encuentro donde, si bien Frei no apoyó públicamente a Kast, destacó algunas de sus ideas. Una determinación que no cayó nada de bien en su partido, la Democracia Cristiana, donde más de 90 militantes lo denunciaron al Tribunal Supremo de la colectividad. Al final, el organismo determinó suspender la militancia del exMandatario.

Jadue contó que volvió a ver el discurso que Eduardo Frei Montalva, padre de Ruiz-Tagle- hizo en el Caupolicán en plena dictadura. “Qué diferencia entre un estadista y alguien que solo le interesa su bolsillo. Es lamentable”, señaló.

Sobre la DC, Jadue les recriminó un presunto poco apoyo a la campaña de Jeannette Jara. “Tengo la percepción de que la DC no respondió de manera completa a este acuerdo de un apoyo mutuo. ¿Por qué? Porque había poca gente en la calle haciendo campaña, muchos de los candidatos no se sacaron fotos con Jeannette”, señaló.

“Me preocupa por lo que tiene detrás de esto. Un llamado al pueblo democratacristiano a honrar los compromisos”, cerró.