Daniel Jadue advierte que el “18 de octubre no terminó” y hace llamado a “refundar las instituciones”

El exalcalde de recoleta y excandidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue hizo un análisis a raíz de los 6 años del Estallido Social del 18 de octubre de 2019.

En ese sentido, el imputado en el marco del caso Farmacias Populares, hizo un duro análisis de lo que ha sido este periodo e hizo un llamado a la ciudadanía a “retomar el horizonte emancipador” y a “refundar las instituciones”.

“Si Chile no cambia, va a volver a pasar”, advirtió. Jadue alertó por deficiencias ciudadanas en salud, educación y trabajo. “Y lo más doloroso, la justicia para los mutilados del Estallido, para los presos de la revuelta, muchos de ellos que todavía siguen ahí. Nunca llegó. En su lugar vimos pactos de impunidad”, agregó.

El expresidenciable del Partido Comunista advirtió que “en Chile hay un pueblo que no olvida, que se organiza, que sigue soñando, que no ha renunciado a la esperanza radical de una sociedad distinta”.

“Hoy más nunca necesitamos retomar el horizonte emancipador, construir poder popular desde abajo, como lo hicimos en Recoleta, refundar las instituciones al servicio de las mayorías, romper con el neoliberalismo y su matriz colonial. Y nunca más permitir que nos roben la palabra, la calle y la dignidad”, sostuvo.

Jadue afirmó que “el 18 de octubre no terminó, sigue latiendo en cada lucha (…) Mientras haya opresión, mientras el pueblo siga siendo excluido de las decisiones que afectan su vida, la revuelta va a seguir ahí, siendo una posibilidad real, cada día, uno nunca sabe cuándo, pero una necesidad y también una promesa”.