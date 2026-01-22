Damnificados por incendios afiliados a Fonasa podrán acceder gratis a prestaciones ambulatorias en clínicas privadas

Premios Óscar 2026: Revisa todas las nominaciones a lo mejor del cine
Conoce todos los nominados a los Oscar 2026, incluidos los candidatos a Mejor Película, Director, Actores y actuaciones destacadas de la temporada cinematográfica.
Revisa cuáles son las clínicas que entregarán atenciones sin costo y qué tipos de prestaciones se consideran.
En el contexto de la alerta sanitaria decretada por el Ministerio de Salud debido a los incendios forestales, las autoridades anunciaron la activación del Sistema de Atención de Fonasa para Emergencias y Desastres (SAFED).
Esto permitirá disponer de prestaciones de salud ambulatorias sin costo para personas de Fonasa damnificadas que cuenten con Ficha Básica de Emergencia (FIBE), con el fin de apoyar la continuidad de la atención de salud de los afectados mientras se normaliza la situación.
Este sistema funciona como un apoyo adicional a la Red Pública de Salud en escenarios de emergencia, fortaleciendo su capacidad de respuesta mediante convenios con prestadores privados, de acuerdo con la disponibilidad y las condiciones específicas de cada zona.
Conoce todos los nominados a los Oscar 2026, incluidos los candidatos a Mejor Película, Director, Actores y actuaciones destacadas de la temporada cinematográfica.