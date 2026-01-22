País incendios forestales

Damnificados por incendios afiliados a Fonasa podrán acceder gratis a prestaciones ambulatorias en clínicas privadas

Por CNN Chile

22.01.2026 / 20:04

Revisa cuáles son las clínicas que entregarán atenciones sin costo y qué tipos de prestaciones se consideran.

En el contexto de la alerta sanitaria decretada por el Ministerio de Salud debido a los incendios forestales, las autoridades anunciaron la activación del Sistema de Atención de Fonasa para Emergencias y Desastres (SAFED).

Esto permitirá disponer de prestaciones de salud ambulatorias sin costo para personas de Fonasa damnificadas que cuenten con Ficha Básica de Emergencia (FIBE), con el fin de apoyar la continuidad de la atención de salud de los afectados mientras se normaliza la situación.

Este sistema funciona como un apoyo adicional a la Red Pública de Salud en escenarios de emergencia, fortaleciendo su capacidad de respuesta mediante convenios con prestadores privados, de acuerdo con la disponibilidad y las condiciones específicas de cada zona.

¿Qué clínicas y recintos de salud entregarán atenciones gratuitas?

  • La Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)
  • Andes Salud
  • BUPA
  • Integramédica
  • Clínica Biobío
  • Sanatorio Alemán
  • Red de Salud UC CHRISTUS: Atención ambulatoria en las tomas de muestras de laboratorio y toma de imágenes en Centro Médico Reñaca y Centro Médico San Francisco (Santiago).

¿Qué tipo de prestaciones considera el convenio?

  • Consultas médicas de especialistas
  • Exámenes de laboratorio
  • Toma de muestras
  • Imagenología
  • Todas ambulatorias. No incluye hospitalización.

¿Quiénes podrán acceder?

  • Beneficiarios de Fonasa de los grupos A, B, C y D que estén registrados en la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), y que hayan resultado damnificados por los incendios.
  • El beneficio se mantendrá vigente hasta el término de la alerta sanitaria, fijada inicialmente hasta el 31 de marzo de 2026.
  • El SAFED comenzará a operar una vez que se consoliden los catastros oficiales de personas damnificadas con FIBE.
  • Fonasa informará el inicio de la implementación del sistema a través de sus canales oficiales.

