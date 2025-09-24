Cuestionan demora en entrega del programa de Jara: Candidata desdramatiza y dice que estará listo “en los próximos días”

La candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana relevó que el programa se propuso una "misión muy ambiciosa, que es levantar propuestas programáticas desde los territorios".

Distintas críticas han surgido por la demora en la entrega del programa presidencial de Jeannette Jara.

Y es que si bien la entrega estaba comprometida para mediados de septiembre, luego se movió para los últimos días del mes. Pero ahora se puso como plazo máximo los primeros días de octubre.

La candidata no quiso precisar la fecha exacta, pero afirmó que será durante los “próximos días”.

De todos modos, las críticas han surgido desde el propio oficialismo.

El senador José Miguel Insulza dijo en CNN Prime que el programa ha demorado y que le interesa saber qué contendrá en materia internacional: “Yo ya esperaría verlo”.

Otro de quienes ha expresado sus aprehensiones por el programa es el senador y presidente de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla. El parlamentario criticó que en la gira nacional de Jara hubo una convocatoria de “barras bravas” más que convocar a personas un poco más alejadas de la candidatura.

Jara desdramatiza atrasos en la presentación de su programa

El diputado DC y miembro del comando, Eric Aedo, salió al paso de las críticas y respondió que la candidata ya ha dejado todo claro.

“La propia candidata ha dado respuesta a las inquietudes del presidente de la Democracia Cristiana, y las respuestas han sido muy concretas. Este es un programa que se ha levantado recorriendo el país, escuchando a los chilenos y chilenas en los lugares donde viven”, aseguró.

En esa línea, remarcó que el programa estará listo “en los primeros días de octubre, como se había comprometido. Por tanto, son siempre bienvenidas las críticas, las mejoras al proceso electoral y en ese sentido creo que el senador Huenchumilla y todos los presidentes de partido pueden estar tranquilos, lo estamos trabajando a conciencia”.

En la presentación del programa “Sonrisas que sanan”, en Estación Central, la abanderada del oficialismo más la Democracia Cristiana desdramatizó la situación y apuntó a que la demora ocurrió porque hubo una recaudación de información durante su gira nacional.

“Este programa de gobierno se hace en una alianza amplia de partidos de la centroizquierda chilena, no es el programa de un solo partido, como le ocurre al candidato Kast”, expresó Jeannette Jara.

El programa “se ha puesto una misión muy ambiciosa, que es levantar propuestas programáticas desde los territorios. Y lo digo porque no da lo mismo construir un programa desde una oficina en el sector oriente de la Región Metropolitana, que estar en Chacalluta viendo en terreno los problemas que tienen”.

Dicho ejercicio concluyó la semana pasada, “luego vinieron los feriados de Fiestas Patrias y esto está en pleno curso. El programa va a estar en los próximos días, nosotros lo vamos a subir a la página del Servel que es lo que corresponde”.

“Evidentemente, los temas internacionales vienen en el programa de gobierno, bajo la lógica de lo que ha sido la política de Estado para Chile”, concluyó.